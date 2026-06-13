Knidos yenilendi! Tarihi kentte yeni gezi rotaları ve çevre düzenlemesi tamamlandı
Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri’nde yürütülen kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Otopark kapasitesi artırılırken, deniz kıyısındaki tahribat giderildi ve ziyaretçilerin tarihi alanı daha rahat gezebilmesi için yeni güzergâhlar oluşturuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Geleceğe Miras” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Ören Yeri yeni görünümüne kavuştu. Tarihi ve doğal dokuyu korumayı hedefleyen düzenlemelerle birlikte alanın sürdürülebilir kullanımının güçlendirilmesi amaçlandı.
Çalışmalar kapsamında özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ortaya çıkan otopark sorununa çözüm getirildi. Böylece ziyaretçilerin ören yerine erişiminin daha düzenli hale gelmesi sağlandı.
Projede dikkat çeken başlıklardan biri de kıyı bölgesinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları oldu. Denizle temas eden alanlarda zaman içinde oluşan fiziki tahribatın önüne geçilerek koruma ve onarım uygulamaları hayata geçirildi.
Yetkililer, yapılan müdahalelerin tarihi kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü koruyacak şekilde planlandığını belirtti.
Knidos’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tarihi alanı daha konforlu gezebilmesi amacıyla yeni gezi güzergâhları oluşturuldu. Böylece ziyaretçi akışının daha dengeli yönetilmesi ve belirli bölgelerde oluşan yoğunluğun azaltılması hedeflendi.
Yeni rotalar sayesinde ziyaretçilerin antik kentin önemli noktalarını daha düzenli ve kontrollü şekilde deneyimleyebileceği ifade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışmaların başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Ersoy açıklamasında, “Knidos’ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. Yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk” ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının temel önceliklerden biri olduğunu vurgulayarak, “Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.
Çalışmalarda görev alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Ersoy, projeye katkı sunan tüm uzmanların önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Knidos Ören Yeri’nde gerçekleştirilen düzenlemeler, ilgili kurul tarafından onaylanan proje kapsamında yürütüldü. Çalışmalar 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak geçici kabul sürecinden geçti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi iş birliğinde sürdürülen bilimsel çalışmalar ise 2012 yılından bu yana Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından devam ettiriliyor.