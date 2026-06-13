Knidos yenilendi! Tarihi kentte yeni gezi rotaları ve çevre düzenlemesi tamamlandı

Knidos’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tarihi alanı daha konforlu gezebilmesi amacıyla yeni gezi güzergâhları oluşturuldu. Böylece ziyaretçi akışının daha dengeli yönetilmesi ve belirli bölgelerde oluşan yoğunluğun azaltılması hedeflendi.