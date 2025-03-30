Komediden drama, animasyondan aile hikayelerine! Bayramda ne izlesek diyenlere sıcacık 10 film önerisi...

Aile Arasında (2017) 30 yıllık evliliği aniden biten bir adam ile kızı evlenmek üzere olan bir kadın, yolları kesişince kendilerini sahte bir aile hikâyesinin tam ortasında buluyor. Geniş oyuncu kadrosu, ince mizahı ve samimi hikayesiyle hem ailecek izlemeye uygun hem de bayramın keyfini ikiye katlayacak cinsten. 1 | 10

Dedemin İnsanları (2011) Mübadele döneminde ailesi Girit’ten Türkiye’ye göç eden bir dedenin ve torununun gözünden anlatılan film, izleyenlere hem geçmişle yüzleşme hem de aile olmanın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor. Çağan Irmak’ın dokunaklı anlatımıyla birleşen bu hikaye, bayramın duygusal yanına da güzel bir eşlikçi olabilir. 2 | 10

Düğün Dernek (2013) Köyde büyük bir düğün organizasyonuna girişen arkadaş grubunun başına gelen komik olayları anlatan bu yerli komedi, her seferinde güldürmeyi başarıyor. Bayram kahkahası arayanlar için klasikleşmiş bir seçenek. 3 | 10