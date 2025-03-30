Komediden drama, animasyondan aile hikayelerine! Bayramda ne izlesek diyenlere sıcacık 10 film önerisi...
Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, evde sevdikleriyle vakit geçirmek ya da tek başına güzel bir film izleyerek bayramın tadını çıkarmak isteyenler için hem yerli hem yabancı yapımlardan oluşan 10 film önerisi derledik. Komediden drama, animasyondan aile hikayelerine uzanan bu filmler bayramın sıcaklığına eşlik edecek. İşte Ramazan Bayramı’nda izlenebilecek 10 film!
Aile Arasında (2017)
30 yıllık evliliği aniden biten bir adam ile kızı evlenmek üzere olan bir kadın, yolları kesişince kendilerini sahte bir aile hikâyesinin tam ortasında buluyor. Geniş oyuncu kadrosu, ince mizahı ve samimi hikayesiyle hem ailecek izlemeye uygun hem de bayramın keyfini ikiye katlayacak cinsten.
Dedemin İnsanları (2011)
Mübadele döneminde ailesi Girit’ten Türkiye’ye göç eden bir dedenin ve torununun gözünden anlatılan film, izleyenlere hem geçmişle yüzleşme hem de aile olmanın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor. Çağan Irmak’ın dokunaklı anlatımıyla birleşen bu hikaye, bayramın duygusal yanına da güzel bir eşlikçi olabilir.
Düğün Dernek (2013)
Köyde büyük bir düğün organizasyonuna girişen arkadaş grubunun başına gelen komik olayları anlatan bu yerli komedi, her seferinde güldürmeyi başarıyor. Bayram kahkahası arayanlar için klasikleşmiş bir seçenek.
About Time (2013)
Zamanda yolculuk yapabilme yeteneğini keşfeden bir adam, bu gücünü aşkta, ailede ve hayatın küçük detaylarında kullanmaya başlar. Sadelik ve duygu dolu anlatımıyla öne çıkan film, bayramın anlamına çok yakışan bir sıcaklık taşıyor.