Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın’da: Şehir 9 gün boyunca sanatla yaşayacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Aydın’da düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehir genelinde 10 noktada toplam 177 etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, kapsamını genişleterek yeni şehirlerle büyümeye devam ediyor. Festivalin yeni duraklarından biri olan Aydın’da konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere kadar geniş kapsamlı bir program hazırlandı.
Festivalin açılışı, Aydın Atilla Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Festivalle birlikte yenilenen kültür merkezi de resmi olarak hizmete açıldı.
Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç da katıldı.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl itibarıyla 26 şehri kapsayan dev bir organizasyona dönüştüğünü söyledi.
2021 yılında İstanbul’da başlayan festivalin bugün Türkiye’nin yedi bölgesine yayıldığını belirten Ersoy, organizasyonun dünyanın en kapsamlı kültür ve sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini ifade etti.
Festival kapsamında Aydın genelinde 10 farklı noktada toplam 177 etkinlik düzenlenecek. Programda konserler, sergiler, film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler yer alıyor.
Tekstil Park ana sahnesinde Ferhat Göçer, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Sefo, Buray, Derya Uluğ ve Madrigal gibi isimler sahne alacak.
Festival kapsamında çocuk köyü de oluşturulacak. Çocuklara yönelik eğitici ve öğretici etkinlikler dokuz gün boyunca devam edecek.
Bakanlık, festivalin yalnızca yetişkinlere değil her yaş grubuna hitap eden kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi olacak. Sergide Osmanlı dönemine ait önemli eserler sanatseverlerle buluşacak.
Ayrıca “Korunan Zaman” ve “Yaşayan Miras Aydın” sergileriyle kentin arkeolojik ve kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtılacak.
Festival boyunca geleneksel sanatlara yönelik toplam 27 atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Katılımcılar üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.