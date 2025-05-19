Kültürel miraslar gece ışıklarıyla canlanıyor! Sardes Antik Kenti'nde gece turu dönemi başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Gece Müzeciliği” uygulamasını genişletmeye devam ediyor. Tarihi Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes Antik Kenti, Haziran ayı sonunda ışıklandırılarak akşam saatlerinde ziyaretçilere açılacak. Efes, Patara ve Side gibi ören yerlerinde geçen yıl büyük ilgi gören proje kapsamında, 2025 yılı boyunca 7 ilde 26 antik kentte gece ziyaretleri yapılacak. Müzekart sahipleri belirlenen saatlerde 100 TL ek ücretle bu eşsiz deneyimi yaşayabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde başlattığı “Gece Müzeciliği” uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan ve tarihi Lidya uygarlığına ev sahipliği yapmış Sardes Antik Kenti de projeye dahil edildi. Haziran ayı sonunda tamamen ışıklandırılarak akşam saatlerinde ziyaretçilere açılması planlanan antik kentteki altyapı çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
5000 yılı aşkın geçmişiyle önemli bir kültürel miras olan Sardes, Lidya Devleti’nin başkenti olarak ekonomik tarihte ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak biliniyor. Ayrıca Hristiyanlık tarihinde de büyük öneme sahip olan Yedi Kilise’den biri bu antik kentte yer alıyor. Sardes’in, dönemin en büyük İon düzeni tapınağı, hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havralarından biri gibi yapıları, gece müzeciliği uygulaması ile ışıklandırılarak ziyaretçilere sunulacak.
Bakan Ersoy, uygulamanın 2025 yılı itibarıyla 7 ilde 26 antik kentte daha hayata geçirileceğini duyurdu. Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerinde başlatılan proje, sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilmesine olanak tanıyacak.
Bu yılki programa göre, Müzekart sahipleri 1 Haziran – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında sadece 100 TL ek ücret ödeyerek belirlenen ören yerlerini saat 19.00’dan itibaren ziyaret edebilecek. Efes Antik Kenti saat 23.00’e kadar açık kalacak. Antalya’daki Aspendos, Patara ve Side örenyerleri ise saat 22.00’ye kadar gezilebilecek. İstanbul’da Galata Kulesi saat 23.00’e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise 22.00’ye kadar açık olacak.