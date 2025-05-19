Kültürel miraslar gece ışıklarıyla canlanıyor! Sardes Antik Kenti'nde gece turu dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde başlattığı “Gece Müzeciliği” uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan ve tarihi Lidya uygarlığına ev sahipliği yapmış Sardes Antik Kenti de projeye dahil edildi. Haziran ayı sonunda tamamen ışıklandırılarak akşam saatlerinde ziyaretçilere açılması planlanan antik kentteki altyapı çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. 1 | 6

5000 yılı aşkın geçmişiyle önemli bir kültürel miras olan Sardes, Lidya Devleti’nin başkenti olarak ekonomik tarihte ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak biliniyor. Ayrıca Hristiyanlık tarihinde de büyük öneme sahip olan Yedi Kilise’den biri bu antik kentte yer alıyor. Sardes’in, dönemin en büyük İon düzeni tapınağı, hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havralarından biri gibi yapıları, gece müzeciliği uygulaması ile ışıklandırılarak ziyaretçilere sunulacak. 2 | 6

Bakan Ersoy, uygulamanın 2025 yılı itibarıyla 7 ilde 26 antik kentte daha hayata geçirileceğini duyurdu. Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerinde başlatılan proje, sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilmesine olanak tanıyacak. 3 | 6