Kuruluş Osman bitti mi? Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

2019 yılından bu yana Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Burak Özçivit'in yeni sezonda ücrette anlaşamadığı için diziden ayrıldığı iddia edildi. Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından "Kuruluş Osman bitti mi" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından projede nasıl bir yol izleneceği henüz bilinmiyor. Resmi kaynaklardan dizinin bittiğine dair bir açıklama yok.

Burak Özçivit neden ayrıldı?

Ünlü oyuncunun gelecek sezon için bölüm başına 4 milyon TL istediği ve yapımcının bunu kabul etmediği iddia ediliyor. Özçivit'in de bu sebeple projeden çekildiği öne sürülüyor. Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" dedi.