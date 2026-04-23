Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli bulundu
Denizli’deki Laodikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda 2 metre uzunluğunda Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Buluntu, antik tiyatronun kültürel rolünü yeniden gündeme taşıdı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında önemli bir keşif yapıldığını duyurdu. Batı Tiyatrosu sahne binasında ortaya çıkarılan yaklaşık 2 metrelik beyaz mermer Athena heykeli, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Eserin Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıttığı belirtilirken, bölgenin sanatsal zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.
Kazılar sırasında, sahne binasının dış duvarındaki moloz dolgu içinde yüzüstü halde bulunan Athena heykelinin baş kısmı henüz tespit edilemedi. Buna rağmen heykelin ince işçiliği ve detaylı formu dikkat çekiyor. Yuvarlak kaide üzerinde ayakta betimlenen eserde, peplos giysi, pelerin ve göğüste Medusa başı ile yılan motiflerinden oluşan aegis detayları öne çıkıyor.
MÖ 2. yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu’nun sahne binası, üç katlı mimarisi ve zengin heykel programıyla dikkat çekiyor. Sütunlar arasına yerleştirilen heykellerde tanrılar, yöneticiler ve Homeros destanlarına ait sahneler tasvir ediliyor. Odysseus’un yolculuğuna ait mitolojik anlatımlar, yapının sadece tiyatro değil, aynı zamanda kültürel bir anlatım merkezi olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlar, heykelin yüksek sanatsal işçilikle yapıldığını ve dönemin estetik anlayışını yansıttığını belirtiyor. Laodikeia’nın antik dönemde önemli bir dokuma merkezi olduğu, Athena’nın da bu yönüyle öne çıktığı ifade ediliyor. Bölgede sürdürülen çalışmaların, “Geleceğe Miras” vizyonu kapsamında kesintisiz devam edeceği bildirildi.