Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli bulundu

MÖ 2. yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu’nun sahne binası, üç katlı mimarisi ve zengin heykel programıyla dikkat çekiyor. Sütunlar arasına yerleştirilen heykellerde tanrılar, yöneticiler ve Homeros destanlarına ait sahneler tasvir ediliyor. Odysseus’un yolculuğuna ait mitolojik anlatımlar, yapının sadece tiyatro değil, aynı zamanda kültürel bir anlatım merkezi olduğunu ortaya koyuyor.