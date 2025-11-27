Macaulay Culkin'den yıllar sonra gelen Evde Tek Başına itirafı
Evde Tek Başına serisinin yıldızı Macaulay Culkin, küçük yaştaki çocuklarının kendisini filmdeki Kevin karakteriyle ilişkilendirmediğini ve bu durumu şimdilik sürdürmek istediğini anlattı.
Dünya çapında bir Noel klasiği haline gelen Evde Tek Başına'nın ilk gösteriminin üzerinden tam 35 yıl geçti. Macaulay Culkin, 1990 yapımı filmde sekiz yaşındaki Kevin McCallister’ı canlandırmıştı.
45 yaşındaki oyuncu, filmin yıldönümü kapsamında Kaliforniya’daki Long Beach Terrace Theater’da düzenlenen özel gösterime katıldı.
Etkinlikte konuşan Culkin, nişanlısı Brenda Song ile birlikte büyüttüğü dört yaşındaki Dakota ve üç yaşındaki Carson’ın filmi sık sık izlediğini söyledi.
Ancak Culkin’e göre çocukları, ekrandaki Kevin’in kendi babaları olduğunun farkında değil.
Culkin, “Kevin’in ben olduğumu hiç bilmiyorlar” diyerek çocuklarının yaşlarının çok küçük olmasının bunda etkili olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu, bu “masum yanılgıyı” olabildiğince uzun süre devam ettirmek istediğini de sözlerine ekledi.
Yine de bu durum tamamen kusursuz değildir. Bir akşam Culkin, oğlu Carson’a ailesine ait eski bir fotoğraf gösterdi.
Fotoğrafta kendi babasını tanıyan Carson, “Bu çocuk Kevin’e benziyor” diyerek baba-oğul arasında gülümseten bir an yaşanmasına neden oldu.
Evde Tek Başına serisinin Culkin’li ilk iki filminden sonra, üçüncü filmde Alex D. Linz başrolde yer almış ve Scarlett Johansson da kadroya katılmıştı.
Culkin, klasik filmin olası bir devamı için de yıllar içinde fikirler geliştirdiğini, ancak bunun mutlaka çok doğru bir hikâye gerektirdiğini söyledi.
Gerçek hayatta ise iki çocuk babası olan oyuncu, son dönemde Evde Tek Başına temalı bir reklam filminde Kevin rolünü kısa süreliğine yeniden canlandırdı.
Buna karşın serinin yönetmeni Chris Columbus, yeni bir devam filmine sıcak bakmadığını ve filmin geçmişte özel bir ana ait olduğunu ifade etti.
Çocuk yaşta elde ettiği büyük başarı sayesinde Culkin’in 12 yaşına geldiğinde milyonlarca dolar kazandığı biliniyor.
Oyuncu, önümüzdeki dönemde nostalji temalı turnesine devam edecek ve Zootopia 2 adlı animasyon filminde Brenda Song ile birlikte seslendirme yapacak.