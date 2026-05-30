Manisa Kültür Yolu Festivali başladı! 9 gün boyunca konser, sergi ve gastronomi şöleni yaşanacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa etabı kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlikle şehri dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek.
Türkiye'nin en kapsamlı kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Manisa'da başladı.
Osmanlı şehzadelerine ev sahipliği yapan tarihi kent, festival süresince sanat, kültür, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin açılışı, Manisa Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, yerel yöneticiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl yaklaşık sekiz ay boyunca 26 şehirde gerçekleştirileceğini belirtti.
Çam, Manisa'nın festival rotasının en özel duraklarından biri olduğunu vurgulayarak organizasyonun ikinci kez kentte düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Festival kapsamında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi buluşmaları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu öne çıkaran birçok farklı noktada ziyaretçilerle buluşacak.
Festivalin yalnızca kültür ve sanat alanında değil, turizm ve ticaret açısından da önemli kazanımlar sağlayacağı belirtiliyor.
Yetkililer, organizasyon sayesinde Manisa'nın kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade ediyor. Festival döneminde kentteki konaklama, yeme-içme ve alışveriş sektörlerinde de hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Konuşmasında Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki hedeflerine de değinen Bakan Yardımcısı Çam, ülkenin uluslararası alanda güçlü bir tanıtım stratejisi yürüttüğünü söyledi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın çalışmalarıyla farklı pazarlarda etkin tanıtım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Çam, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projelerin devam ettiğini ifade etti.
Açılış programının ardından protokol üyeleri Manisa Müzesi'nde düzenlenen "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini ziyaret etti.
Sergide Kâbe örtüleri, surre keseleri, hüsn-i hat eserleri ve Osmanlı saray kültürünü yansıtan önemli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserler büyük ilgi gördü.
Festival kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda açılan "Yaşayan Miras: Manisa Sergisi" de sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, filografi, deri işleri ve taş işçiliği gibi geleneksel sanatların seçkin örnekleri sergide yer aldı. Ziyaretçiler, Manisa'nın köklü kültürel geçmişini yansıtan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Festival alanlarında kurulan atölyeler ve etkinlikler de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü, festivalin en renkli duraklarından biri olarak dikkat çekiyor. Çocuklara yönelik oyunlar, eğitici aktiviteler ve sahne gösterileri gün boyunca devam ediyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte festival atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor. 9 gün boyunca sürecek Manisa Kültür Yolu Festivali, her yaştan ziyaretçiye hitap eden programıyla şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlamayı hedefliyor.