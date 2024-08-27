Mariah Carey'nin büyük acısı! Aynı gün hem annesini hem ablasını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey aynı gün hem annesi Patricia hem de ablası Alison'ı kaybetti. Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi. Carey'nin opera sanatçısı olan annesi Patricia ve kardeşi Alison'la karmaşık bir ilişkisi vardı.
Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyurdu.
Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.
Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
İrlanda asıllı bir Amerikalı olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı.
2020 tarihli 'The Meaning of Mariah Carey' (Mariah Carey'nin Anlamı) adlı otobiyografisinde Carey, annesiyle aralarındaki gelgitli ilişkiden bahsetmiş, bunun kendisi için "oldukça acılı ve karmaşık" olduğunu anlatmıştı.