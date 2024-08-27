Mariah Carey'nin büyük acısı! Aynı gün hem annesini hem ablasını kaybetti

Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyurdu.

Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.