Marmara Denizi 10 metre çekildi! ‘Kral Yolu’ gün yüzüne çıktı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi ve halk arasında ‘Kral Yolu’ olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun mevsimsel rüzgarlar ve meteorolojik faktörlerden kaynaklandığını belirterek olağanüstü bir durum olmadığını vurguladı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, her yıl bu mevsimde suyun çekildiğini ifade etti. Denizin çekildiği alanlar dron ile görüntülendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi kıyılarında Marmara Denizi yaklaşık 10 metre çekildi. Su altında kalan kayalıkların açığa çıkmasıyla birlikte, bölge halkının ‘Kral Yolu’ olarak adlandırdığı alan gözler önüne serildi.
Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
Deniz kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, suyun normalden çok daha fazla çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.
Sahilde bulunan Hüseyin Sakalar, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her yıl aynı şey oluyor" ifadelerini kullandı.
Uzmanlardan açıklama geldi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin olağanüstü bir durum olmadığını ve mevsimsel rüzgarlar nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.