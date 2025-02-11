Marmara Denizi 10 metre çekildi! ‘Kral Yolu’ gün yüzüne çıktı

Deniz kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, suyun normalden çok daha fazla çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.

Sahilde bulunan Hüseyin Sakalar, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde sular çekiliyor. Her yıl aynı şey oluyor" ifadelerini kullandı.