Okuyucu oyları belirledi: Türkiye en iyi 5 batık dalış ülkesi arasında yer aldı
ABD’nin önde gelen dalış yayınlarından Scuba Diving Magazine tarafından düzenlenen Readers’ Choice Awards 2026 kapsamında Türkiye, 7 ayrı kategoride ödüle layık görülerek dünya dalış turizmindeki konumunu daha da güçlendirdi. Okuyucu oylarıyla belirlenen listede Türkiye, dünyanın "En İyi 5 Batık Dalışı Destinasyonu" arasına girdi.
Türkiye’nin dünyanın en iyi beş batık dalışı destinasyonu arasında yer almasının arkasında, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla dalış turizmine kazandırılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan batıkların özgün konumlarında korunarak dalışa açıldığı ilk sualtı parklarından biri olma özelliğini taşıyan Gelibolu, tarih ile dalışı aynı noktada buluşturan yapısıyla uluslararası dalış camiasının dikkatini çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda dalış gerçekleştirmesi, bu alana verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, tarihi mirasın korunarak turizme entegre edilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı.
Türkiye, batık dalışındaki başarısının yanı sıra fiyat-performans dengesi, mağara ve kovuk dalışları, başlangıç seviyesine uygun parkurlar, kıyıdan dalış imkânları, duvar dalışları ve şnorkelle dalış olanaklarıyla da öne çıkarak, yedi farklı kategoride dünya genelinde en çok tercih edilen destinasyonlar arasında gösterildi.
Törende Türkiye'nin sualtı turizmi öne çıktı
Ödül töreni, dünyanın en büyük uluslararası su sporları fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf kapsamında, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Almanya’da düzenlendi. Törende Türkiye’nin turizm yetkilileri, Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temsilcileri ve sektör paydaşları bir araya gelerek, sürdürülebilir dalış turizmi ve deniz koruma alanındaki çalışmaları değerlendirdi.
TGA yetkilileri, Scuba Diving okurlarının Türkiye’nin özgün dalış noktalarına gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken; Kaş, Fethiye, Bodrum ve Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nı kapsayan batık odaklı dalış rotalarının, farklı deneyim seviyelerindeki dalgıçlara nitelikli olanaklar sunduğunu vurguladı.
Türkiye standına yoğun ilgi
Boot Düsseldorf Fuarı süresince, Türkiye’nin dalış turizmi potansiyelini yakından tanımak isteyen ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Fuar kapsamında düzenlenen “Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler” başlıklı sunumlar, dünyaca tanınan sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson tarafından yapıldı.
Ayrıca DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale Resepsiyonu ve Lansmanı da fuar programı içinde yer aldı. Doğal güzellikleri, zengin sualtı ekosistemi ve tarihi batıklarıyla Türkiye, dalış turizminde küresel ölçekte dikkat çeken destinasyonlardan biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sekiz bin kilometreyi aşan kıyı şeridi boyunca Akdeniz ve Ege’ye yayılan Türkiye, renkli resiflerden etkileyici sualtı duvarlarına, mağaralardan tarihi batıklara uzanan geniş çeşitliliğiyle dalış turizminde farklı beklentilere hitap eden güçlü bir merkez olarak öne çıkıyor.
Akdeniz’den Ege’ye uzanan geniş coğrafyada yer alan batıklar, resifler, sualtı mağaraları ve kıyıdan dalış yapılabilen alanlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü stratejik destinasyon yönetimi çalışmaları sayesinde uluslararası rekabette güçlü bir konum kazanıyor.