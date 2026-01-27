Türkiye’nin dünyanın en iyi beş batık dalışı destinasyonu arasında yer almasının arkasında, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla dalış turizmine kazandırılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan batıkların özgün konumlarında korunarak dalışa açıldığı ilk sualtı parklarından biri olma özelliğini taşıyan Gelibolu, tarih ile dalışı aynı noktada buluşturan yapısıyla uluslararası dalış camiasının dikkatini çekiyor.