Olympos Antik Kenti'nde 270'ten fazla gizli mezarlık ziyarete açıldı!
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları, Roma ve Bizans dönemlerine ait önemli yapıları gün yüzüne çıkarıyor. “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında desteklenen kazılarda bu yıl ilk kez ziyaretçilere açılan güney nekropol alanında, 270'in üzerinde mezar belirlendi. Temizlikle açığa çıkan tonozlu mezarlar ve lahitli oda yapılar, yeni patika yollarla gezi rotasına dahil edildi.
Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, kalıntılarının yanı sıra denize akan ırmağın her iki yakasında bulunmasıyla dikkati çekiyor.
Köklü tarihi, kalıntıları ve eşsiz doğası ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta 2006'da başlayan kazılar, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında her yıl aratarak devam eden ödeneklerle daha da ivme kazandı.
Bugüne kadar 1 ve 3 No'lu Kilise, giriş kompleksi, piskoposluk sarayı, köprü, anıt mezarı, mozaikli yapı, hamam, Antimakhos lahdi ve liman anıtsal mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kentte, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Alanda hem tonozlu mezar odaları hem de lahit içeren büyük mezar yapıları tespit edildi. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle uzun yıllar ziyaretçilere kapalı olan bu alan, bu yıl yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla ilk kez gezi rotasına eklendi.