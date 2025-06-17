Olympos Antik Kenti'nde 270'ten fazla gizli mezarlık ziyarete açıldı!

Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, kalıntılarının yanı sıra denize akan ırmağın her iki yakasında bulunmasıyla dikkati çekiyor. 1 | 18

Köklü tarihi, kalıntıları ve eşsiz doğası ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta 2006'da başlayan kazılar, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında her yıl aratarak devam eden ödeneklerle daha da ivme kazandı. 2 | 18

Bugüne kadar 1 ve 3 No'lu Kilise, giriş kompleksi, piskoposluk sarayı, köprü, anıt mezarı, mozaikli yapı, hamam, Antimakhos lahdi ve liman anıtsal mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kentte, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. 3 | 18