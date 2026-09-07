Pompeiopolis’te 1700 yıllık keşif

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılarda önemli bir buluntuya ulaşıldı. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki çalışmalarda ortaya çıkarılan geniş zemin mozaiğinin tamamı henüz açığa çıkarılmış değil. Kazıların 2026 yılı etabında ayrıca daha eski bir döneme ait Eros başı da bulundu.