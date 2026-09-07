Pompeiopolis’te 1700 yıllık keşif
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, M.S. 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geometrik kompozisyonlardan oluşan mozaiğin oldukça iyi korunduğunu açıkladı.
Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılarda önemli bir buluntuya ulaşıldı. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki çalışmalarda ortaya çıkarılan geniş zemin mozaiğinin tamamı henüz açığa çıkarılmış değil. Kazıların 2026 yılı etabında ayrıca daha eski bir döneme ait Eros başı da bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği bilgiye göre Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazılarda ortaya çıkarılan zemin mozaiği yaklaşık 105 metrekarelik bir alanı kaplıyor. M.S. 4. yüzyıla tarihlenen mozaik, geometrik kompozisyonlardan oluşuyor. Ersoy, eserin oldukça iyi korunmuş durumda bulunduğunu bildirdi.
Pompeiopolis’te 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca büyük zemin mozaiğiyle sınırlı kalmadı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazılarda M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu açıkladı.
Kazı çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığı belirtildi. Orta nefte bulunan mozaik döşemesinin tamamı şu ana kadar gün yüzüne çıkarılmadı.
Böylece Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki 2026 yılı kazılarında farklı dönemlere tarihlenen iki önemli buluntu gün yüzüne çıkarılmış oldu.