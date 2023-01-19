Rami Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Rami Kütüphanesi Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre, kütüphaneyi ilk 5 günde 113 bin 500 kişi ziyaret etti. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini 14 Ocak'ta 30 bin, 15 Ocak'ta 47 bin, 16 Ocak'ta 12 bin, 17 Ocak'ta 11 bin, 18 Ocak'ta ise 13 bin 500 kişi ziyaret etti.

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