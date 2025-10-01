Google Haberler

Sahnede fenalık geçiren Lola Young konserlerini iptal etti

ABD'de verdiği konserde bir anda yere yığılan şarkıcı Lola Young tüm konserlerini iptal etti.

İngiliz şarkıcı Lola Young, New York’taki bir konser sırasında sahnede fenalaşıp yere yığılmasının ardından tüm konserlerini iptal etti.

Instagram’dan paylaşım yapan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: “Bir süreliğine ortadan kayboluyorum. Bunu söylemek acı veriyor ama öngörülebilir gelecekteki tüm etkinlikleri iptal etmek zorundayım. Beni izlemek için bilet alan herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Biraz kendime zaman ayırıp daha güçlü döndüğümde bana ikinci bir şans vereceğinizi umuyorum.”

Cumartesi günü Forest Hills Stadyumu’nda düzenlenen All Things Go müzik festivalinde “Messy” şarkısıyla sahneye çıkan Young, ikinci albümü This Wasn't Meant For You Anyway’den “Conceited”i seslendirirken dengesini kaybedip geriye doğru düşmüştü.

Olay sonrası sahneye çıkan rapçi Doechii, seyircileri “Seni seviyoruz” sloganı atmaya teşvik etmişti.

