Şehzadeye sünnetinde hediye edilen takım 8.5 milyon TL'ye satıldı

Açık artırmada eser için toplam 60 pey verildi. 130 bin dolarlık satış bedelinin üzerine yüzde 15 oranında 19 bin 500 dolar (933 bin 416 TL) komisyon ve 29 bin 900 dolar (1 milyon 431 bin 238 TL) KDV eklendi. Böylece eserin yeni sahibine toplam maliyeti 179 bin 400 dolar (8 milyon 587 bin 430 TL) oldu. Açık artırmayı kazanan koleksiyonerin kimliği açıklanmadı.