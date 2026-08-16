Şehzadeye sünnetinde hediye edilen takım 8.5 milyon TL'ye satıldı
Sultan II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi için özel olarak hazırlanan 19. yüzyıla ait “Odiot” gümüş emperyal takım İstanbul’da düzenlenen müzayedede yeni sahibini buldu. Canlı açık artırmada 60 pey verilen eser 130 bin dolara satılırken, komisyon ve KDV ile alıcının ödediği toplam tutar 179 bin 400 dolara ulaştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Osmanlı Hanedanı’na ait dikkat çekici bir eser İstanbul’da açık artırmaya çıktı. Arhill Müzecilik tarafından düzenlenen canlı müzayedede, Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’ye ait altı parçalık gümüş emperyal takım 130 bin dolara (6 milyon 222 bin 775 TL) satıldı.
Açık artırmada eser için toplam 60 pey verildi. 130 bin dolarlık satış bedelinin üzerine yüzde 15 oranında 19 bin 500 dolar (933 bin 416 TL) komisyon ve 29 bin 900 dolar (1 milyon 431 bin 238 TL) KDV eklendi. Böylece eserin yeni sahibine toplam maliyeti 179 bin 400 dolar (8 milyon 587 bin 430 TL) oldu. Açık artırmayı kazanan koleksiyonerin kimliği açıklanmadı.
Müzayede kayıtlarına göre eser, 19. yüzyıl Fransız gümüş sanatının önemli üreticilerinden Jean-Baptiste Gustave Odiot tarafından 1856-1894 yılları arasında üretildi. “Odiot à Paris” imalat ve Minerva gümüş garanti damgalarını taşıyan takım, 950 ayar gümüşten hazırlandı.
Takımın her parçasında hanedan tacı ile Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’yi simgeleyen “M.B” monogramı bulunuyor. Eserin, şehzade için özel olarak tasarlanıp üretildiği belirtiliyor.
Gümüş takımın tarihini daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Yıldız Sarayı’na uzanıyor.
Müzayede kayıtlarına göre eser, 1891 yılında Yıldız Sarayı’nda gerçekleştirilen Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi’nin sünnet töreni dolayısıyla hediye edildi.
Takım bu nedenle “Pîşkeş-i Sûr-ı Hıtân” olarak tanımlanıyor. Bu ifade, şehzadelerin sünnet törenlerinde sunulan hediyeler için kullanılan genel tanımlamaydı.
Neo-Rönesans üslubunda tasarlanan ve Rokoko bezemelerle süslenen takım; ispirto ocaklı ana servis, kahvedan, çaydanlık, sütlük, şekerlik ve çift kulplu kaideli tepsiden oluşuyor.
Eserde kanatlı ejderha, fantastik yaratık Chimère ve Kyrenia geyiği figürleri kullanılırken; kompozisyonun “av, güç ve koruyuculuk” temaları etrafında şekillendirildiği belirtiliyor.
Kabartma, kazıma ve kalem işi teknikleriyle hazırlanan takımda akantus yaprakları, asma ve üzüm salkımları gibi zengin süslemeler de yer alıyor.
Takımın toplam ağırlığı ise 18 kilo 150 gram. Tepsisinin çapı 69 santimetre, ana servisin yüksekliği de 47 santimetreyi buluyor.