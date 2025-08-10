Serdar Ortaç öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada zaman zaman ünlüler ile ilgili çirkin iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Serdar Ortaç'ın öldüğü söylentileri ortalığı karıştırdı. Konu gündem olurken "Serdar Ortaç öldü mü, yaşıyor mu" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Serdar Ortaç öldü mü?

Serdar Oraç ile ilgili ortaya atılan dedikodular gerçeği yansıtmıyor. Ortaç en son Kıbrıs'ta sahne aldı ve iddialar ile ilgili "Ölmedim. Çıkar böyle haberler. Söyleyeceğim bir şey yok" dedi.