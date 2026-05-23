Sezai Karakoç’un bilinmeyen arşivi ilk kez sergide! Daha önce hiç görülmemiş belgeler gün yüzüne çıktı
Türk edebiyatının büyük ustası Sezai Karakoç’a ait daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış el yazıları, özel belgeler, ilk baskı eserler ve şahsi daktilo ilk kez “Zamana Adanmış Sözler” sergisinde sergilenmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin yalnızca edebiyat değil aynı zamanda “bir fikir ve medeniyet yürüyüşü” sunduğunu söyledi.
Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un bilinmeyen arşivine ait özel parçalar ilk kez sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Zamana Adanmış Sözler” sergisi, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nde kapılarını açtı. Sergide Karakoç’un el yazıları, ilk baskı kitapları, özel arşiv belgeleri ve şahsi daktilosu büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı. Ersoy, Sezai Karakoç’un yalnızca şair değil; hikâye, tiyatro, deneme ve düşünce yazılarıyla da çok güçlü bir entelektüel miras bıraktığını söyledi. Modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Karakoç’un “Diriliş” düşüncesiyle umut ve yeniden inşa fikrini öne çıkardığını ifade etti.
Sergide en dikkat çeken parçalar arasında, Sezai Karakoç’un el yazısı notlarının bulunduğu defterler, Diriliş dergisinin farklı dönem baskıları ve daha önce hiç yayımlanmamış belgeler yer aldı. Ayrıca Karakoç’un, 1992 yılında Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’e gönderdiği ıslak imzalı belge ile dedesi Hüseyin Efendi’ye verilen Plevne Madalyası’nın görselleri de ilk kez sergilendi.
Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından hazırlanan 30 özel çalışma da serginin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı. Sezai Karakoç’un şiirlerinden ve fikir yazılarından ilham alınarak hazırlanan eserlerde, kelimeler sanatla buluşturuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiyle genç kuşakların Karakoç’un düşünce dünyasını daha yakından tanımasını hedefliyor. “Zamana Adanmış Sözler” sergisi 22 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık olacak.