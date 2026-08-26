Side’de 390 metrelik antik cadde gün yüzüne çıktı: Herakles Kapısı’nda dikkat çeken keşif
Antalya’daki Side Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda yaklaşık 390 metre uzunluğundaki antik caddenin kazı çalışmaları tamamlandı. Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan tarihi değişimin izlerini taşıyan güzergâhta üç anıtsal giriş tespit edilirken, Herakles’in On İki İşi ile Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin bulunduğu Herakles Kapısı öne çıktı.
Side Antik Kenti’nde geçmişin farklı dönemlerine ışık tutan önemli bir arkeolojik çalışma daha tamamlandı. Kentin önemli ulaşım akslarından biri olan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi, gerçekleştirilen kazılarla Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari dönüşümle yeniden ortaya çıkarıldı.
Gymnasiumun kuzeybatı köşesinden Doğu Kapısı’na kadar uzanan caddede stoa, farklı mekânlar ve anıtsal girişlerin izlerine ulaşıldı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan b Caddesi’nin kuzey bölümünde, MS 2. yüzyılda doğu-batı yönünde uzanan bir stoa ile bunun arkasında çok sayıda mekânın bulunduğu belirlendi.
Kazılarda günümüze ulaşan söve ve eşik taşları da caddenin Roma Dönemi’ndeki mimari yapısı hakkında önemli ipuçları sundu. Stoa üzerinde ise Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olmak üzere üç anıtsal giriş tespit edildi.
Kazıların en dikkat çekici buluntularından biri Herakles Kapısı oldu. Kapının mimari elemanlarında Herakles’in On İki İşi’ni betimleyen kabartmalar ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra kapının kasetlerinde antik dünyanın önemli tanrı ve tanrıçaları Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe’nin tasvirleri bulunuyor.
Araştırmalarda Herakles Kapısı’ndaki kabartmaların MS 3. yüzyılın başlarına ait olduğu belirlendi. Ancak kabartmaların kapıyla aynı dönemde yapılmadığı anlaşıldı. Eserlerin Geç Antik Çağ’da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı tespit edildi.
Kazılar, Side’nin yüzyıllar içerisinde geçirdiği değişimi de gözler önüne serdi. MS 5. yüzyılda caddenin kuzeyindeki geniş alanın Piskoposluk Sarayı kompleksinin bir parçası haline gelmesiyle daha önce stoaya açılan bazı girişler kapatıldı. Kuzey stoa üzerinde ise yeni anıtsal girişler oluşturuldu. Bu değişikliklerin ardından b Caddesi, Doğu Kapısı üzerinden Side’ye gelenlerin kullandığı bir güzergâh olmanın ötesine geçerek anıtsal ve gösterişli bir kent aksına dönüştü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının sonuçlarını duyururken, “Side’de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık” ifadelerini kullandı. Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Side’nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirtti.
Kazılarla ortaya çıkarılan stoa, anıtsal kapılar ve farklı dönemlere ait mimari düzenlemeler, Side Antik Kenti’nin Roma Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan dönüşümünün aynı cadde üzerinde izlenebilmesine olanak sağlıyor.