Side’de 390 metrelik antik cadde gün yüzüne çıktı: Herakles Kapısı’nda dikkat çeken keşif

Kazılar, Side’nin yüzyıllar içerisinde geçirdiği değişimi de gözler önüne serdi. MS 5. yüzyılda caddenin kuzeyindeki geniş alanın Piskoposluk Sarayı kompleksinin bir parçası haline gelmesiyle daha önce stoaya açılan bazı girişler kapatıldı. Kuzey stoa üzerinde ise yeni anıtsal girişler oluşturuldu. Bu değişikliklerin ardından b Caddesi, Doğu Kapısı üzerinden Side’ye gelenlerin kullandığı bir güzergâh olmanın ötesine geçerek anıtsal ve gösterişli bir kent aksına dönüştü.