Sinemada 2024 hasılatları belli oldu: İşte yılın en çok izlenen filmlerinin kazancı!

2024'te Türkiye’de en çok izlenen filmler belli oldu. 438 yeni filmin vizyona girdiği bu yıl boyunca, en çok izlenen 10 filmden 5’i yerli yapımlar oldu. Toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290’a ulaştı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok izlenen 10 film ve gelirleri...

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