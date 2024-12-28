Sinemada 2024 hasılatları belli oldu: İşte yılın en çok izlenen filmlerinin kazancı!
2024 yılı itibarıyla Türkiye’de sinema sektörü 32 milyon izleyiciye ulaştı. Box Office Türkiye verilerine göre, yerli yapımlar tüm izleyicilerin yarısından fazlasını çekerek sektördeki güçlü konumlarını sürdürürken hem izleyici hem de gelirleri açısından zirveye yerleşti.
2024'te Türkiye’de en çok izlenen filmler belli oldu. 438 yeni filmin vizyona girdiği bu yıl boyunca, en çok izlenen 10 filmden 5’i yerli yapımlar oldu. Toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290’a ulaştı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok izlenen 10 film ve gelirleri...
10. Siccin 7
Hasılat: 101 milyon 896 bin lira
Alper Mestçi’nin yönetmenliğindeki Siccin 7, korku severleri sinema salonlarına çekerek 659 bin 531 izleyiciye ulaştı.
9. Kung Fu Panda 4
Hasılat: 115 milyon 96 bin lira
Kung Fu Panda 4, animasyon meraklılarını sinema salonlarına çekerek 766 bin 784 izleyiciye ulaştı.
8. Moana 2
Hasılat: 156 milyon 759 bin lira
Moana 2, 834 bin izleyiciyle sekizinci sırada yer aldı.