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Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde?

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği haftanın vizyon filmleri belli oldu. Mayıs 2025 itibarıyla gösterime girecek yapımlar arasında korkudan maceraya, müzikalden dramaya uzanan geniş bir yelpazede toplam 9 film yer alıyor. İşte bu haftanın vizyon filmleri...

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Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde? - Resim: 1

Bu hafta vizyon oldukça hareketli! "Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmiyle aksiyon tutkunlarını heyecanlandıracağı haftada, toplam 9 yapım sinemaseverlerle buluşuyor.

İşte 23 Mayıs 2025 itibarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşacak filmler...

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Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde? - Resim: 2

Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı film, ajan Hunt ve ekibinin dünyanın sonunu getirece büyük tehlikeye karşı verdiği macera anlatılıyor.

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Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde? - Resim: 3

Lilo & Stitch

Filmde, Hawai'de yaşayan yalnız bir kızın Stitch tuhaf bir uzaylıyla yaşadığı aksiyon dolu hikaye konu ediliyor.

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Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde? - Resim: 4

Kefenler

David Cronenberg'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, kefen içindeki ölülerle iletişim kurabilen bir cihaz geliştiren iş insanının hikayesi anlatılıyor.

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