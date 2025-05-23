Sinemaseverler için 23 Mayıs 2025 vizyon takvimi: Bu hafta hangi filmler gösterimde?
Sinemaseverlerin heyecanla beklediği haftanın vizyon filmleri belli oldu. Mayıs 2025 itibarıyla gösterime girecek yapımlar arasında korkudan maceraya, müzikalden dramaya uzanan geniş bir yelpazede toplam 9 film yer alıyor. İşte bu haftanın vizyon filmleri...
Bu hafta vizyon oldukça hareketli! "Görevimiz Tehlike" serisinin yeni filmiyle aksiyon tutkunlarını heyecanlandıracağı haftada, toplam 9 yapım sinemaseverlerle buluşuyor.
İşte 23 Mayıs 2025 itibarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşacak filmler...
Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma
Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı film, ajan Hunt ve ekibinin dünyanın sonunu getirece büyük tehlikeye karşı verdiği macera anlatılıyor.
Lilo & Stitch
Filmde, Hawai'de yaşayan yalnız bir kızın Stitch tuhaf bir uzaylıyla yaşadığı aksiyon dolu hikaye konu ediliyor.
Kefenler
David Cronenberg'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, kefen içindeki ölülerle iletişim kurabilen bir cihaz geliştiren iş insanının hikayesi anlatılıyor.