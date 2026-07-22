Taste Atlas dünya ekmeklerini sıraladı: Türk yufkası da listede yer aldı
Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın farklı coğrafyalarında günlük yaşamın vazgeçilmezi olan yassı ekmekleri (flatbread) bir araya getirdi. Buğdaydan mısıra, tefften sorguma kadar farklı tahıllarla hazırlanan ekmeklerin sıralandığı listede, Türk mutfağının geleneksel lezzeti yufka da kendine yer buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu Taste Atlas, farklı ülkelerin geleneksel yassı ekmeklerini (flatbread) bir araya getiren yeni görselini paylaştı.
Platform, dünyanın hemen her mutfak kültürünün günlük beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bu ekmeklerin; buğday, nixtamalize mısır, teff, sorgum ve hatta patates gibi farklı malzemelerle hazırlandığını belirtti. Açıklamada, bu geleneksel ekmeklerin yüzyıllardır yemekleri sarmak, soslara banmak ve güveçlerle birlikte tüketmek için kullanıldığı vurgulandı.
Paylaşılan listede Hindistan'ın naanı, Malezya ve Güney Hindistan'a özgü roti canai/parotta ile Fas mutfağından msemen en yüksek puanları alan lezzetler arasında yer aldı.
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden yufka ise 4,1 puan alarak dünyanın öne çıkan geleneksel yassı ekmekleri arasına girdi.
İşte o sıralama:
1. Roti Canai / Parotta (Malezya / Güney Hindistan) - 4,4
2. Naan (Hindistan) - 4,3
3. Msemen (Fas) - 4,3
4. Piadina (İtalya) - 4,3
5. Pita (Yunanistan / Levant) - 4,2
6. Aish Baladi (Mısır) - 4,2
7. Paratha (Hindistan / Pakistan) - 4,2
8. Lavash (Ermenistan) - 4,1
9. Pupusa (El Salvador) - 4,1
10. Yufka (Türkiye) - 4,1
11. Arepa (Kolombiya / Venezuela) - 4,0
12. Corn Tortilla (Meksika) - 4,0
13. Injera (Etiyopya / Eritre) - 4,0
14. Sangak (İran) - 3,9
15. Chapati / Roti (Hindistan) - 3,8
16. Lefse (Norveç) - 3,8
17. Kisra (Sudan) - 3,3
18. Pathiri (Hindistan) - Puan verilmedi (N/A)
19. Tamees (Suudi Arabistan) - Puan verilmedi (N/A)