Taste Atlas dünya ekmeklerini sıraladı: Türk yufkası da listede yer aldı

Platform, dünyanın hemen her mutfak kültürünün günlük beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bu ekmeklerin; buğday, nixtamalize mısır, teff, sorgum ve hatta patates gibi farklı malzemelerle hazırlandığını belirtti. Açıklamada, bu geleneksel ekmeklerin yüzyıllardır yemekleri sarmak, soslara banmak ve güveçlerle birlikte tüketmek için kullanıldığı vurgulandı.