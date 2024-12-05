Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık objeler keşfedildi! Yangın sayesinde korunmuşlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Belediyesi ve bir porselen firmasının desteğiyle sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Arkeologlar bölgede binlerce yıllık tarihe sahip objeler keşfediyor.

Tavşanlı Höyük, yapılan bu kazılarla Anadolu'nun en dikkat çekici arkeolojik kazı alanlarından biri haline geliyor. Uzmanlar, bölgedeki çalışmaların hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını vurguluyor.