Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık objeler keşfedildi! Yangın sayesinde korunmuşlar
Kütahya'da Tavşanlı Höyük'te kazılar devam ediyor. Kazı çalışmaları sırasında bölgenin 3 bin 200 yıllık tarihinden kalma objeler de bulunuyor. Çalışmalar sırasında şimdiye kadar delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi tarihi eserler keşfedildi. Objeler yangın 'sayesinde' iyi korunduğu belirtildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Belediyesi ve bir porselen firmasının desteğiyle sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Arkeologlar bölgede binlerce yıllık tarihe sahip objeler keşfediyor.
Tavşanlı Höyük'teki kazılarda keşfedilenler arasında delici alet, taştan yapılmış boğa biçimli kolye ucu ve tunçtan cımbız da bulunuyor.
Uzmanlar yangına maruz kalmaları sayesinde eserlerin iyi korunduğunu belirtirken, keşiflerin bölgenin tarihine dair yeni ipuçları sunduğunu, medeniyetlerin yaşamına ışık tuttuğunu kaydetti.
Tavşanlı Höyük, yapılan bu kazılarla Anadolu'nun en dikkat çekici arkeolojik kazı alanlarından biri haline geliyor. Uzmanlar, bölgedeki çalışmaların hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını vurguluyor.