Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı! Karadeniz’in kültür, sanat ve lezzet şöleni 9 gün sürecek

Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği ve Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehir olduğunu hatırlatan Yazgı, kentin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerleriyle festivalin en önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.