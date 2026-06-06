Trabzon Kültür Yolu Festivali Başladı! Karadeniz’in kültür, sanat ve lezzet şöleni 9 gün sürecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon ayağı başladı. Konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk atölyelerine kadar yüzlerce programın yer aldığı festival, 14 Haziran’a kadar şehrin dört bir yanında ziyaretçileri ağırlayacak.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon, bu yıl dördüncü kez kültür ve sanatın merkezi haline geldi. Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve Karadeniz’e özgü gastronomisiyle öne çıkan şehir, dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Trabzon Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yazgı, 2021 yılında tek şehirde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün yedi bölge ve 26 şehri kapsayan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü belirtti.
Yazgı, festivalin kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçladığını vurgulayarak, Cumhuriyet’in 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği’ne kabul edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin uluslararası ölçekte güçlü bir marka konumuna yükseldiğini ifade etti.
Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği ve Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehir olduğunu hatırlatan Yazgı, kentin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerleriyle festivalin en önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.
Festival kapsamında Sürmene bıçakçılığı, hasır örücülüğü, kazaziye sanatı, kemençe yapımı, yayla göçleri ve horon geleneği gibi Trabzon’un köklü kültürel değerleri sergiler, atölyeler, söyleşiler ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Trabzon’daki kültürel miras yatırımlarına da değinen Yazgı, Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı’nda yürütülen kaya ıslahı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Trabzon Müzesi Kostaki Konağı’nın restorasyonunun tamamlanarak yeniden ziyarete açıldığını da hatırlattı.
İçkale ve Koskarlı Mağarası’nda sürdürülen arkeolojik çalışmaların önemine dikkat çeken Yazgı, bu projeler sayesinde Trabzon’un binlerce yıllık tarihine ışık tutan yeni kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
Karadeniz mutfağının da festival programında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yazgı, Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 51 restoran ve özel gastronomi etkinlikleri sayesinde ziyaretçilerin Trabzon’un yöresel tatlarını yakından deneyimleme fırsatı bulacağını ifade etti.
Festival kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde “Hâne Sergisi” ziyaretçilerle buluşurken, Trabzon Müzesi’nde açılan “Yaşayan Miras: Trabzon” ve “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergileri de kentin kültürel zenginliğini ve geleneksel üretim mirasını gözler önüne serdi.
6-14 Haziran tarihleri arasında 14 farklı noktada ve 57 başlık altında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, gastronomi programları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.
Trabzon, dokuz gün boyunca kültür, sanat, tarih ve lezzetin buluştuğu dev bir festival atmosferine ev sahipliği yapacak.