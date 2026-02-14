Türk sinemasına rekor destek! 2026’nın ilk döneminde 57,8 milyon TL kaynak aktarıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasına 2026 yılının ilk destek döneminde toplam 57 milyon 827 bin 500 TL’lik rekor kaynak sağlandığını açıkladı. Destekler hem yeni projeleri hem de yerli filmlerin sinema salonlarında gösterimini kapsıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının üretimden gösterime kadar tüm aşamalarını kapsayan önemli bir destek paketini hayata geçirdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destekleme döneminde 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını duyurdu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk sinemasını güçlendirmeye yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, yerli yapımların hem üretim hem de seyirciyle buluşma süreçlerinin desteklendiğini vurguladı.
Sinema Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda verilen destekler, sinema sektörünün farklı alanlarını kapsadı. Bu kapsamda hem yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlandı hem de yerli filmlerin sinema salonlarında daha geniş kitlelere ulaşması hedeflendi.
Destek paketinin en büyük bölümünü yerli film gösterimlerine ayrılan kaynak oluşturdu. Türkiye genelinde 130 sinema salonunda gerçekleştirilecek 100 yerli film gösterim projesine toplam 49 milyon 250 bin TL destek sağlandı.
Bu destek sayesinde yerli yapımların daha fazla sinema salonunda gösterilmesi ve seyirciyle buluşma ağının genişletilmesi amaçlanıyor. Böylece yerli film sektörünün ticari sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Öte yandan yaratıcı üretimi teşvik etmek amacıyla animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Bu destek, yeni sinema projelerinin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacak.
Bu kapsamda 4 animasyon film projesine 1 milyon 483 bin 500 TL, 15 kısa film projesine 4 milyon 674 bin TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920 bin TL ve 3 proje geliştirme projesine 1 milyon 500 bin TL destek verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sinema sektörünü bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, üretimden dağıtıma ve gösterime kadar tüm süreçlerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.