Türk sinemasına rekor destek! 2026’nın ilk döneminde 57,8 milyon TL kaynak aktarıldı

Bu kapsamda 4 animasyon film projesine 1 milyon 483 bin 500 TL, 15 kısa film projesine 4 milyon 674 bin TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920 bin TL ve 3 proje geliştirme projesine 1 milyon 500 bin TL destek verildi.