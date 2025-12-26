Türkiye tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi resmen başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyurmak için mini dizileri merkeze alan yeni bir tanıtım modeli başlattı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu projelerde rol almayı “milli formayı giymek” olarak tanımladı.
Türkiye, küresel tanıtım vizyonunda yeni bir sayfa açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dijital dünyada daha etkili tanıtım için mini dizi temelli bir stratejiyi hayata geçirdi. Amaç, Türkiye’nin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini hikâye odaklı yapımlar aracılığıyla dünya izleyicisine ulaştırmak.
Proje, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, mini dizilerin geleneksel reklamlardan farklı olarak izleyiciyi içine alan bir anlatım sunduğunu belirterek, bu yapımlara katkı sağlayanlara “milli formayı giyiyorsunuz” sözleriyle teşekkür etti.
Ersoy, turizmin artık yalnızca destinasyon tercihinden ibaret olmadığını; duyguyu, yaşam biçimini ve hikâyeyi deneyimleme çağına girildiğini söyledi. Bu nedenle dizilerin Türkiye tanıtımında stratejik bir güç haline geldiğine dikkat çekti.
Türkiye'nin dizi sektöründeki başarısı da stratejinin temel dayanağı. Türk dizileri bugün 170’ten fazla ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşıyor ve yıllık ihracat geliri 1 milyar doları aşmış durumda.
TGA tarafından yürütülen dijital çalışmalarda şimdiye dek 200’ü aşkın ülkede tanıtım yapıldı. GoTürkiye platformu 10 dilde yayın yaparken dijital gösterim 31,5 milyarı, izlenme 11 milyarı geçti. Yeni dönemde bu etki mini diziler ile büyüyecek.
Bugüne kadar dört mini dizi yayımlandı: Antalya Gambit, İstanbul My Love, Hidden Lover ve An Istanbul Story. İlk iki yapım 2,9 milyar üzeri gösterim alırken son dizi kısa sürede 156 milyon izlenmeye ulaştı.
Yeni destek mekanizması da devreye giriyor. En az üç kıta ve 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar bakanlık tarafından desteklenecek. Antik kentler ve ören yerleri ise kontrollü şekilde dizi çekimlerine açılacak.
Ersoy, konuşmasını projede yer alan sanatçılara ve yapım ekiplerine teşekkür ederek tamamladı. Yeni mini dizi stratejisi, Türkiye’nin tanıtımında hikâye gücünü merkeze alan yeni bir dönem başlatıyor.