Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada

Sultan II. Abdülhamit döneminin en seçkin devlet adamlarından biri, Batı'da maliye üzerine eğitim almış ilk isim olan Ahmed Reşad Paşa'ya ait çeşitli eşya, Vezir Koleksiyonu Özel Müzayedesi'nde açık artırmaya çıkacak. Ayşe Kulin'nin anne tarafından büyük dedesi olan ve yazarın Veda romanında geniş yer verdiği Paşa'nın müzayedeye sunulan eşyasından bazıları şunlar: