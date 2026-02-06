Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada
22 Şubat'ta Arthill tarafından gerçekleştirilecek Vezir Koleksiyonu Özel Müzayedesi'nde Türk edebiyatının usta ismi Ayşe Kulin'in büyük dedesi, Sultan II. Abdülhamid'in Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa'ya ait 200 parça eşya açık artırmaya çıkacak.
Sultan II. Abdülhamit döneminin en seçkin devlet adamlarından biri, Batı'da maliye üzerine eğitim almış ilk isim olan Ahmed Reşad Paşa'ya ait çeşitli eşya, Vezir Koleksiyonu Özel Müzayedesi'nde açık artırmaya çıkacak. Ayşe Kulin'nin anne tarafından büyük dedesi olan ve yazarın Veda romanında geniş yer verdiği Paşa'nın müzayedeye sunulan eşyasından bazıları şunlar:
Ahmed Reşad Paşa’nın cam üzeri ıslak kolodyon tekniğiyle çekilmiş, elle renklendirilmiş özel stüdyo fotoğrafı.
"Photographie N. Andriomenos, Constantinople" ve “R. Caracachian, Constantinople" tarafından çekilmiş Ahmed Reşad Paşa’ya ait iki adet orijinal kabin fotoğrafı.
Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Ahmed Reşad Paşa’ya hediye edilmiş 19 Kasım 1900 tarihli Sabah Gazetesi'nin ilk sayfası.
Murassa, elmas ve zümrüt taşlar ile bezeli, Latin harfleri "A.R" yazılı altın inisiyali.
22 karat yakut, elmas kakma altın yüzük. Yakut (ruby), dikdörtgen (rectangular) kesim ve pembemsi kırmızı (pinkish red) renkte olup laboratuvar (lab grown) üretimi.
Vezir Ahmed Reşad Paşa Köşkü için özel olarak tasarlanmış, rokoko üslubunda ahşaptan el oyma işçiliği ile imal edilmiş perdelik. Latin harfleri ile "A.R" inisiyalli, altın varaklı.
19. yüzyıl, Venedik. "G.P" monogram imzalı. "Venezia" ibareli. Seramikten imal edilmiş, yoğun kabartma çiçekler ile çevrelenmiş duvar tabağı. Merkezine, Venedik Adası “San Giorgio Maggiore” açıklarında yelkenliler resmedilmiş. Altın yaldız bezemeli.
Ignaz Mansch imzalı vazo. 1894 tarihli, tutyadan imal edilmiş. Deniz kızı figürlü kompozisyona sahip. Altın yaldız patineli.
19. yüzyıl Fransız deniz feneri konsol saat. "Guilmet & Vincenti, Paris" üretimi. Mekanizması "GLT" damgalı. Bronz, altın vermeyli. Mermer kaideli. Kallavi ebatlarda. Kadranı Romen rakamlı. Tepe kısmı, ışığı simüle eden cam paneller ile saatin sarkacına bağlı. Çift yaylı ve gonglu mekanizmaya sahip.
19. yüzyıl Fransız. Rokoko üslubunda tasarlanmış, kobalt renk porselen kasalı. Ormolu, bronz aplikeli ve zincir askılı. Altın yaldız stilize floral tezyinatlı. Altın vermeyli.
19. yüzyıl Fransız. "Breveté S.G.D.G. Paris" patentli ve imalat damgalı. Aneroid (civasız) barometre ve termometre kombinasyonlu. Fransızca ve Eski Türkçe (Osmanlıca) kadranlı. İskelet tip, merkezde mekanik aneroid sistem, altta santigrat dereceli termometre göstergesi yer almakta. Ahşap kaideli, demonte tasarımlı.
20. yüzyıl başı Osmanlı. Isparta bölgesinde dokunmuş halı. Merkezinde Osmanlı imparatorluk arması yer almakta.
19. yüzyıl sonu. Yemen. Vezir Ahmed Reşad Paşa’ya diplomatik hediye olarak verilmiş. Gümüş. Telkari işçilikli, habbelerle zenginleştirilmiş. At başı formunda, çelik namlulu. Askı kancalı, sarkıt zincirli. Altın vermeyli.
Namlusu altın kakma işçilikli tüfek. Mekanizması “Rokoko” üslubunda grave dekorlu, stilize floral motifler ile zenginleştirilmiş. Kabzası ahşap. Çift horozlu, çift tetikli. Askı kancalı, orijinal harbili.
Alman "WMF" duvar tabağı. "Zinn" metalden imal edilmiş. Av konulu kabartma üst seviye kompozisyona sahip.
Bohemya kristal minyatür çift vazo. Kesme ve grave işçilikli, av sahnesi tasvirli figüratif kompozisyona sahip. Armudi formda tasarlanmış, minyatür boyda.
19. yüzyıl Fransız, av konulu çift şamdan. Rokoko üslubunda tasarlanmış, beş mumluklu. Platform kaidesinde figüratif kompozisyon yer almakta.
Ahmed Reşad Paşa'nın abdest takımı. İslamik, Rumî üslubunda tezyinli, stilize floral motifler ile bezeli. İbrik, leğen ve sabunluk olmak üzere üç parçadan müteşekkil, tam takım.
19. yüzyıl Osmanlı. Afyon işi sehpa. Gümüş işçilikli, üç ayaklı, sekizgen tablalı. Tüm yüzeyler tenzil işi gümüş teller kullanılarak Osmanlı Rokokosu üslubunda “S” kıvrımlı motifler ile zenginleştirilmiş asma yaprakları ile dekorlu.
19. yüzyıl sonu Hint. Kaşmir, ahşap üzeri el boyama sehpa. Üst seviye işçiliğe ve estetik tasarıma sahip. Paisley (buta) motifli, stilize floral tezyinli. Dört ayaklı ve raflı.
Kırşehir bölgesinde dokunmuş Osmanlı halı, 1920’ler.
Osmanlı "Beykoz" billur kuş kafesi. Billur camdan imal edilmiş, kubbesel üst kısmı “Türk Camı” diye tabir edilen “Bohem” kırmızısı renginde. Osmanlı Rokokosu üslubunda hercai menekşeleri ile bezeli. Altın vermey bronz platform kaideli, çevresi kesme camlar ile sıralı. Realist kuş figürü ve iki adet suluğu ile birlikte. Üstten asma kancalı. Altın yaldız bezemeli.
Franız dore Mascaron şövalye ayna. Salon tipi, ahşaptan imal edilmiş, şövale şeklinde tasarlanmış. Rokoko üslubunda tezyinata sahip. Tacı akantus yaprakları ile zenginleştirilmiş. Etek kısmı, çift av köpeği kafası rölyefli. Altın yaldız varaklı. Orijinal bizote aynalı.
Maison K. Nanamura porselen hokka takımı. 6 parçadan müteşekkil. Porselen tepsi, rıhdan, mürekkep hokkası ve hazneden oluşmakta. Altın yaldız bezemeli, çok renk floral tezyinatlı. Pera’daki Japon Mağazası’ndan alınmış.
Fildişi gövdeli, kehribar ağızlık. El işçiliği, kolu manşetli el formunda tasarlanmış. Ajurlu, floral kompozisyonlu hazneye sahip.