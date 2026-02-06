Google Haberler

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada

22 Şubat'ta Arthill tarafından gerçekleştirilecek Vezir Koleksiyonu Özel Müzayedesi'nde Türk edebiyatının usta ismi Ayşe Kulin'in büyük dedesi, Sultan II. Abdülhamid'in Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa'ya ait 200 parça eşya açık artırmaya çıkacak.

Taşkın Su
Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 1

Sultan II. Abdülhamit döneminin en seçkin devlet adamlarından biri, Batı'da maliye üzerine eğitim almış ilk isim olan Ahmed Reşad Paşa'ya ait çeşitli eşya, Vezir Koleksiyonu Özel Müzayedesi'nde açık artırmaya çıkacak. Ayşe Kulin'nin anne tarafından büyük dedesi olan ve yazarın Veda romanında geniş yer verdiği Paşa'nın müzayedeye sunulan eşyasından bazıları şunlar:

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 2

Ahmed Reşad Paşa’nın cam üzeri ıslak kolodyon tekniğiyle çekilmiş, elle renklendirilmiş özel stüdyo fotoğrafı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 3

"Photographie N. Andriomenos, Constantinople" ve “R. Caracachian, Constantinople" tarafından çekilmiş Ahmed Reşad Paşa’ya ait iki adet orijinal kabin fotoğrafı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 4

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Ahmed Reşad Paşa’ya hediye edilmiş 19 Kasım 1900 tarihli Sabah Gazetesi'nin ilk sayfası.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 5

Murassa, elmas ve zümrüt taşlar ile bezeli, Latin harfleri "A.R" yazılı altın inisiyali.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 6

22 karat yakut, elmas kakma altın yüzük. Yakut (ruby), dikdörtgen (rectangular) kesim ve pembemsi kırmızı (pinkish red) renkte olup laboratuvar (lab grown) üretimi.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 7

Vezir Ahmed Reşad Paşa Köşkü için özel olarak tasarlanmış, rokoko üslubunda ahşaptan el oyma işçiliği ile imal edilmiş perdelik. Latin harfleri ile "A.R" inisiyalli, altın varaklı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 8

19. yüzyıl, Venedik. "G.P" monogram imzalı. "Venezia" ibareli. Seramikten imal edilmiş, yoğun kabartma çiçekler ile çevrelenmiş duvar tabağı. Merkezine, Venedik Adası “San Giorgio Maggiore” açıklarında yelkenliler resmedilmiş. Altın yaldız bezemeli.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 9

Ignaz Mansch imzalı vazo. 1894 tarihli, tutyadan imal edilmiş. Deniz kızı figürlü kompozisyona sahip. Altın yaldız patineli.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 10

19. yüzyıl Fransız deniz feneri konsol saat. "Guilmet & Vincenti, Paris" üretimi. Mekanizması "GLT" damgalı. Bronz, altın vermeyli. Mermer kaideli. Kallavi ebatlarda. Kadranı Romen rakamlı. Tepe kısmı, ışığı simüle eden cam paneller ile saatin sarkacına bağlı. Çift yaylı ve gonglu mekanizmaya sahip.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 11

19. yüzyıl Fransız. Rokoko üslubunda tasarlanmış, kobalt renk porselen kasalı. Ormolu, bronz aplikeli ve zincir askılı. Altın yaldız stilize floral tezyinatlı. Altın vermeyli.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 12

19. yüzyıl Fransız. "Breveté S.G.D.G. Paris" patentli ve imalat damgalı. Aneroid (civasız) barometre ve termometre kombinasyonlu. Fransızca ve Eski Türkçe (Osmanlıca) kadranlı. İskelet tip, merkezde mekanik aneroid sistem, altta santigrat dereceli termometre göstergesi yer almakta. Ahşap kaideli, demonte tasarımlı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 13

20. yüzyıl başı Osmanlı. Isparta bölgesinde dokunmuş halı. Merkezinde Osmanlı imparatorluk arması yer almakta.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 14

19. yüzyıl sonu. Yemen. Vezir Ahmed Reşad Paşa’ya diplomatik hediye olarak verilmiş. Gümüş. Telkari işçilikli, habbelerle zenginleştirilmiş. At başı formunda, çelik namlulu. Askı kancalı, sarkıt zincirli. Altın vermeyli.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 15

Namlusu altın kakma işçilikli tüfek. Mekanizması “Rokoko” üslubunda grave dekorlu, stilize floral motifler ile zenginleştirilmiş. Kabzası ahşap. Çift horozlu, çift tetikli. Askı kancalı, orijinal harbili.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 16

Alman "WMF" duvar tabağı. "Zinn" metalden imal edilmiş. Av konulu kabartma üst seviye kompozisyona sahip.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 17

Bohemya kristal minyatür çift vazo. Kesme ve grave işçilikli, av sahnesi tasvirli figüratif kompozisyona sahip. Armudi formda tasarlanmış, minyatür boyda.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 18

19. yüzyıl Fransız, av konulu çift şamdan. Rokoko üslubunda tasarlanmış, beş mumluklu. Platform kaidesinde figüratif kompozisyon yer almakta.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 19

Ahmed Reşad Paşa'nın abdest takımı. İslamik, Rumî üslubunda tezyinli, stilize floral motifler ile bezeli. İbrik, leğen ve sabunluk olmak üzere üç parçadan müteşekkil, tam takım.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 20

19. yüzyıl Osmanlı. Afyon işi sehpa. Gümüş işçilikli, üç ayaklı, sekizgen tablalı. Tüm yüzeyler tenzil işi gümüş teller kullanılarak Osmanlı Rokokosu üslubunda “S” kıvrımlı motifler ile zenginleştirilmiş asma yaprakları ile dekorlu.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 21

19. yüzyıl sonu Hint. Kaşmir, ahşap üzeri el boyama sehpa. Üst seviye işçiliğe ve estetik tasarıma sahip. Paisley (buta) motifli, stilize floral tezyinli. Dört ayaklı ve raflı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 22

Kırşehir bölgesinde dokunmuş Osmanlı halı, 1920’ler.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 23

Osmanlı "Beykoz" billur kuş kafesi. Billur camdan imal edilmiş, kubbesel üst kısmı “Türk Camı” diye tabir edilen “Bohem” kırmızısı renginde. Osmanlı Rokokosu üslubunda hercai menekşeleri ile bezeli. Altın vermey bronz platform kaideli, çevresi kesme camlar ile sıralı. Realist kuş figürü ve iki adet suluğu ile birlikte. Üstten asma kancalı. Altın yaldız bezemeli.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 24

Franız dore Mascaron şövalye ayna. Salon tipi, ahşaptan imal edilmiş, şövale şeklinde tasarlanmış. Rokoko üslubunda tezyinata sahip. Tacı akantus yaprakları ile zenginleştirilmiş. Etek kısmı, çift av köpeği kafası rölyefli. Altın yaldız varaklı. Orijinal bizote aynalı.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 25

Maison K. Nanamura porselen hokka takımı. 6 parçadan müteşekkil. Porselen tepsi, rıhdan, mürekkep hokkası ve hazneden oluşmakta. Altın yaldız bezemeli, çok renk floral tezyinatlı. Pera’daki Japon Mağazası’ndan alınmış.

Ünlü yazarın vezir dedesinin mirası açık artırmada - Resim: 26

Fildişi gövdeli, kehribar ağızlık. El işçiliği, kolu manşetli el formunda tasarlanmış. Ajurlu, floral kompozisyonlu hazneye sahip.

