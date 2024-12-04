'Yaşayan insan hazinesi' seçildi! 46 yıllık Türk çömlekçi dünyaya usta yetiştiriyor
Menemen’de 46 yıldır çömlekçiliği yaşatan Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü ile onurlandırıldı. Çömlekçiliği günümüze uyarlayan ve dünyanın sayılı ustaları arasında yer alan Taşhomcu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Taşhomcu dünyanın dört bir yanından insanlara çömlekçilik konusunda eğitim ve sempozyum veriyor. İşte detaylar...
İzmir’in Menemen ilçesinde, 46 yıldır çömlekçiliğe gönül veren Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görüldü. İlçede çömlekçiliği bir sanat haline getiren ve dünyaca tanınan ustalardan biri olan Taşhomcu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alarak mesleğine yeni bir onur kattı.
Yolculuğu 12 yaşında başladı
58 yaşındaki Ahmet Taşhomcu’nun çömlekçiliğe olan tutkusu, 12 yaşında eniştesinin yanında çırak olarak başladı. Bu süreçte yılmadan mesleğini öğrenen ve geliştiren Taşhomcu, çamura adeta hayat verdi. Çömlekçiliği sadece geleneksel yöntemlerle sınırlı bırakmayan usta, bu sanatı günümüz tasarımlarıyla birleştirerek yeniliğin öncüsü oldu.
Dünya çapında bir usta
2019 yılında İtalya’da düzenlenen bir yarışmada dünya şampiyonu olan Taşhomcu, yurtiçi ve yurtdışında sık sık sempozyumlara davet ediliyor. En son Rusya’da çömlek ustaları yetiştiren Taşhomcu, farklı pişirim teknikleriyle sanatsal ürünler üretiyor ve bu yenilikçi çalışmalarını paylaşarak mesleğin gelişimine katkı sağlıyor.
“Bu ödül bambaşka”
UNESCO ödülünün kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Taşhomcu, şunları söyledi:
"İtalya’da, Belçika’da, Rusya’da birçok ödül aldım; ama bu ödül benim için en büyük onur. Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu ödül, genç nesillere de bir ilham kaynağı olacak."