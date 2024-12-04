'Yaşayan insan hazinesi' seçildi! 46 yıllık Türk çömlekçi dünyaya usta yetiştiriyor

İzmir’in Menemen ilçesinde, 46 yıldır çömlekçiliğe gönül veren Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görüldü. İlçede çömlekçiliği bir sanat haline getiren ve dünyaca tanınan ustalardan biri olan Taşhomcu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alarak mesleğine yeni bir onur kattı. 1 | 9

Yolculuğu 12 yaşında başladı 58 yaşındaki Ahmet Taşhomcu’nun çömlekçiliğe olan tutkusu, 12 yaşında eniştesinin yanında çırak olarak başladı. Bu süreçte yılmadan mesleğini öğrenen ve geliştiren Taşhomcu, çamura adeta hayat verdi. Çömlekçiliği sadece geleneksel yöntemlerle sınırlı bırakmayan usta, bu sanatı günümüz tasarımlarıyla birleştirerek yeniliğin öncüsü oldu. 2 | 9

Dünya çapında bir usta 2019 yılında İtalya’da düzenlenen bir yarışmada dünya şampiyonu olan Taşhomcu, yurtiçi ve yurtdışında sık sık sempozyumlara davet ediliyor. En son Rusya’da çömlek ustaları yetiştiren Taşhomcu, farklı pişirim teknikleriyle sanatsal ürünler üretiyor ve bu yenilikçi çalışmalarını paylaşarak mesleğin gelişimine katkı sağlıyor. 3 | 9