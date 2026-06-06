Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı! Türk vatandaşlarına haziran boyunca ücretsiz ziyaret fırsatı
İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı, tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşlarının Haziran ayı boyunca sarnıcı ücretsiz ziyaret edebileceğini açıkladı.
İstanbul’un simge kültür mirası yapıları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı, tahliye süreci sonrasında gerçekleştirilen teknik incelemeler ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyaretçilere açıldı. Tarihi yapı, 6 Haziran itibarıyla ziyaretçi kabul etmeye başladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yerebatan Sarnıcı’nın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında mazbut vakıflar adına tescil sürecinin tamamlandığı ve tahliye işlemlerinin ardından yapının Vakıflar idaresine geçtiği bildirildi.
Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, yapılan işlemlerin tamamının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, Osmanlı dönemine ait arşiv kayıtları ve uzman raporlarının değerlendirmeye alındığını ifade etti.
Çetin, yapılan araştırmalarda Yerebatan Sarnıcı’nın Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı ile Kanuni Sultan Süleyman Han Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin önemli bir parçası olduğunun ortaya konulduğunu belirtti. Bu kapsamda yapının vakıflar adına tescil edildiği kaydedildi.
Tahliye sonrasında gerçekleştirilen teknik incelemelerde bazı bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespit edildiği belirtilirken, gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla sarnıcın yeniden ziyarete açıldığı açıklandı. Yetkililer, kültürel mirasın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Türk vatandaşlarının Haziran ayı sonuna kadar Yerebatan Sarnıcı’nı ücretsiz ziyaret edebileceği belirtildi. Bu sürenin ardından yerli ziyaretçilerin MüzeKart uygulaması kapsamında yapıyı gezebileceği ifade edildi.
Açıklamada, bazı çevrelerde dile getirilen “Bizans dönemi yapılarının vakıf hukukuna konu olamayacağı” yönündeki değerlendirmelere de yanıt verildi. Vakıf kaynaklarıyla korunan, işletilen veya onarılan kültür varlıklarının vakıf sistemi kapsamında değerlendirildiği hatırlatıldı.
Yetkililer, İstanbul’un fethinden sonra birçok tarihi yapının Osmanlı vakıfları tarafından korunup yaşatıldığını belirterek, Yerebatan Sarnıcı’nın da yüzyıllar boyunca vakıf sistemi içinde işletildiğini, bakımının yapıldığını ve su dağıtımında önemli bir merkez olarak görev üstlendiğini vurguladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2008 yılından bu yana 5737 Sayılı Kanun kapsamında toplam 1.191 taşınmaz kültür varlığı mazbut vakıflar adına tescil edildi. İstanbul’da ise farklı kamu kurumlarından 638 taşınmazın benzer süreçlerle vakıflara devredildiği belirtildi.