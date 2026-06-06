Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı! Türk vatandaşlarına haziran boyunca ücretsiz ziyaret fırsatı

Çetin, yapılan araştırmalarda Yerebatan Sarnıcı’nın Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı ile Kanuni Sultan Süleyman Han Vakfı başta olmak üzere vakıf su sisteminin önemli bir parçası olduğunun ortaya konulduğunu belirtti. Bu kapsamda yapının vakıflar adına tescil edildiği kaydedildi.