Yerebatan Sarnıcı yeniden açılıyor! Türk vatandaşlarına ay sonuna kadar ücretsiz olacak

Yetkililerin açıklamasına göre CCTV odasındaki izleme sistemleri, kayıt cihazları, güvenlik kameraları, klima üniteleri, gişe alanındaki bazı ekipmanlar ve çeşitli teknik altyapı unsurlarının yerinden söküldüğü belirtildi. Ayrıca bazı alanlardaki kablo sistemlerinin kesildiği ve kullanımda olan merdivenlerin de söküldüğü öne sürüldü.