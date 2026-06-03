Yerebatan Sarnıcı yeniden açılıyor! Türk vatandaşlarına ay sonuna kadar ücretsiz olacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı, bakım ve onarım çalışmalarının ardından 6 Haziran Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Türk vatandaşları, Haziran ayı sonuna kadar tarihi yapıyı ücretsiz gezebilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı, bakım ve onarım çalışmalarının ardından 6 Haziran Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Türk vatandaşları, Haziran ayı sonuna kadar tarihi yapıyı ücretsiz gezebilecek.
İstanbul'un en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı, yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapının 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla ziyaretçileri kabul etmeye başlayacağını duyurdu.
Uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetimine geçti. Kurum, yapının korunması, yaşatılması ve vakfiye şartlarına uygun şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların bundan sonra kendi bünyesinde yürütüleceğini açıkladı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, devir sürecinin ardından tarihi yapıda çeşitli eksiklikler ve hasarlar tespit edildiğini bildirdi. Bunun üzerine sarnıcın yeniden hizmet verebilmesi için kapsamlı bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, tahliye sürecinde bazı ekipmanların söküldüğünü ve yapıda çeşitli eksiklikler bırakıldığını öne sürdü. Aran, tarihi yapının herhangi bir hasar oluşmadan teslim alınmasını tercih edeceklerini ancak beklenmedik bir tabloyla karşılaştıklarını ifade etti.
Yetkililerin açıklamasına göre CCTV odasındaki izleme sistemleri, kayıt cihazları, güvenlik kameraları, klima üniteleri, gişe alanındaki bazı ekipmanlar ve çeşitli teknik altyapı unsurlarının yerinden söküldüğü belirtildi. Ayrıca bazı alanlardaki kablo sistemlerinin kesildiği ve kullanımda olan merdivenlerin de söküldüğü öne sürüldü.
Mustafa Kemal Aran, tarihi yapının yeniden ziyarete hazır hale getirilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi. Eksikliklerin giderilmesi ve sarnıcın güvenli şekilde hizmet verebilmesi amacıyla yoğun bir restorasyon ve düzenleme süreci yürütüldüğünü belirtti.
Yerebatan Sarnıcı'nın yeniden açılmasıyla birlikte yerli ziyaretçileri ilgilendiren önemli bir karar da duyuruldu. Türk vatandaşları, Haziran ayı sonuna kadar tarihi yapıyı ücretsiz ziyaret edebilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilerleyen dönemde Müzekart sisteminin de Yerebatan Sarnıcı'nda kullanılacağını açıkladı. Sistem altyapısının tamamlanmasının ardından yerli ziyaretçiler Müzekart kapsamında giriş yapabilecek.
Türk vatandaşları için ücretsiz ziyaret uygulaması hayata geçirilirken, yabancı ziyaretçiler için ücretli giriş sistemi uygulanacak. 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren yabancı turistler Yerebatan Sarnıcı'nı belirlenen giriş ücretleri karşılığında ziyaret edebilecek.