Yürüyerek gezilecek en iyi şehirleri belli oldu: Türkiye'den bir şehir ilk 10'da
Seyahat platformu Skyscanner’ın 2026 yürünebilir şehirler listesinde Bursa dünyanın en iyi şehirleri arasına girdi. Tarihi merkezdeki 3 kilometrelik rota ve 23 duraklık gezi hattı, Türkiye’den listeye giren şehri öne çıkardı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Seyahat tercihlerinde son yıllarda pahalı ve yoğun programlar yerine daha yavaş, daha ulaşılabilir ve daha az masraflı rotalar öne çıkıyor. Bu eğilim, şehirleri yalnızca manzarasıyla değil sokakta ne kadar rahat gezilebildiğiyle de yarışa soktu. Skyscanner’ın yayımladığı 2026 yürünebilir şehirler listesi de tam bu değişime odaklandı.
Listede Avrupa şehirleri ağırlık kazanırken Türkiye’den Bursa’nın ilk 10’a girmesi dikkat çekti. Bursa, tarihi merkezini kısa mesafede gezme imkânı, yaya dostu dokusu ve peş peşe sıralanan kültürel duraklarıyla yedinci sırada yer aldı. Böylece hem seyahat planı yapanlar hem de şehir ekonomisini izleyenler için dikkat çekici bir başarı ortaya çıktı.
Rota Tophane Meydanı’ndan başlıyor; Bursa Kalesi, Balıbey Han, Ulu Cami, Koza Han, Bursa Kent Müzesi, Setbaşı Köprüsü, Yeşil Külliye ve Irgandı Köprüsü gibi noktalardan geçiyor. Bursa turizm portalında bu yürüyüş hattı için 6 bin 116 adımlık bir gezi tanımı kullanılıyor. Bu da şehrin yalnızca görülmeye değer değil, gerçekten yürüyerek keşfedilebilir bir merkez sunduğunu gösteriyor.
Zirvede hangi şehirler var?
Skyscanner’ın listesinde ilk sırayı İspanya’dan Córdoba aldı. Onu Japonya’dan Nagasaki ve Hiroshima izledi. İlk 10’da Avrupa’dan çok sayıda şehir yer alırken, Türkiye’den yalnızca Bursa listeye girdi.
1. Córdoba, İspanya
Endülüs dokusu, dar ama birbirine bağlı sokakları ve tarihi merkezindeki yoğun cazibe noktalarıyla Córdoba listenin zirvesine yerleşti. Şehirde önemli durakların büyük bölümüne yürüyerek ulaşılabilmesi, kısa molalı ve ekonomik şehir gezileri için güçlü bir avantaj sağlıyor.
2. Nagasaki, Japonya
Nagasaki, kıyı hattı ve kompakt şehir merkezi sayesinde yürüyerek keşfedilebilen kentlerden biri olarak öne çıktı. Tarihi bölgelerin ve modern kent dokusunun birbirine yakın olması, ziyaretçilere toplu taşımaya daha az ihtiyaç duyan bir deneyim sunuyor.
3. Hiroshima, Japonya
Geniş bulvarları, düzenli kent planı ve merkezde kümelenen simge yapıları Hiroshima’yı listenin üst sıralarına taşıdı. Barış Parkı çevresi başta olmak üzere birçok önemli noktanın birbirine yakın olması, şehrin yürünebilirlik puanını destekledi.
4. Reggio Calabria, İtalya
Güney İtalya’nın sahil şehri Reggio Calabria, deniz kıyısındaki yürüyüş hattı ve merkezde kolay dolaşım imkânıyla öne çıktı. Sahil boyunca uzanan rota, şehirdeki gezi deneyimini daha rahat ve daha keyifli hale getiriyor.
5. Monte Carlo, Monako
Monte Carlo lüks kimliğiyle bilinse de kompakt yapısı sayesinde kısa sürede gezilebilen kentlerden biri. Liman çevresi, merkezi caddeler ve simge yapılar arasındaki mesafe görece kısa olduğu için yürüyerek keşif açısından avantaj sağlıyor.
6. Tartu, Estonya
Üniversite kenti Tartu, küçük ölçekli şehir yapısı ve sakin merkez dokusuyla listede üst sıralara çıktı. Şehrin merkezinde kültür, eğitim ve sosyal yaşam alanlarının birbirine yakın konumlanması yaya erişimini güçlendiriyor.
7. Bursa, Türkiye
Bursa’nın listedeki yeri Türkiye açısından en dikkat çekici sonuç oldu. Tarihi ticaret aksı, hanlar bölgesi, ibadet yapıları, müzeler ve köprüler arasında kesintisiz yürünebilmesi; kenti yalnızca turistik değil pratik bir rota haline de getiriyor.
8. Siem Reap, Kamboçya
Siem Reap, özellikle merkez bölgesinde yürüyerek gezilebilen bir şehir yapısına sahip. Kafeler, pazar alanları, oteller ve turistik merkezlerin yakın konumu, ziyaretçilerin kısa mesafelerde daha fazla nokta görmesini sağlıyor.
9. Stuttgart, Almanya
Stuttgart sanayi ve otomobil kimliğiyle öne çıksa da parkları, merkez aksı ve düzenli kent planıyla yürünebilir şehirler listesine girdi. Kentte kültürel alanlarla yeşil bölgelerin dengeli dağılımı bu sonucu destekliyor.
10. Heidelberg, Almanya
Heidelberg özellikle eski şehir bölgesiyle yürüyerek gezilecek kentler arasında yer aldı. Nehir kıyısı, tarihi köprü, üniversite çevresi ve eski kent dokusunun yakınlığı sayesinde şehir ziyaretçilere rahat bir yaya deneyimi sunuyor.
Endeks neye göre hazırlandı?
Skyscanner bu listeyi hazırlarken tek bir ölçüte bakmadı. Değerlendirmede ana turistik noktalar arasındaki mesafe, rota kolaylığı, güvenlik, eğim, hava kalitesi ve genel yürüyüş deneyimi gibi toplam 14 unsurun dikkate alındığı belirtiliyor.
Bu yaklaşım, listeyi yalnızca estetik şehirler sıralaması olmaktan çıkarıyor. Asıl mesele, bir ziyaretçinin şehirde ne kadar rahat hareket edebildiği, ne kadar az ek ulaşım masrafı yaptığı ve kısa sürede ne kadar fazla deneyim toplayabildiği oluyor.
Bu sıralama neden önemli?
Yürünebilir şehirler listeleri sadece turizm merakı taşıyan okurlar için değil, kent ekonomisi açısından da önemli. Çünkü yaya dostu şehirler daha uzun süreli konaklama, daha yüksek harcama ve daha yoğun sokak ekonomisi yaratabiliyor. Kafelerden küçük esnafa, müzelerden çarşılara kadar birçok alan bundan pay alıyor.
Bursa’nın bu listede yer alması da şehrin tarih ve kültür turizmini farklı bir başlık altında yeniden öne çıkarabilir. Özellikle hafta sonu kaçamağı, kısa kültür gezisi ve ekonomik şehir rotası arayan yerli ve yabancı ziyaretçiler için Bursa’nın görünürlüğü artabilir.