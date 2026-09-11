Yürüyerek gezilecek en iyi şehirleri belli oldu: Türkiye'den bir şehir ilk 10'da

Endeks neye göre hazırlandı?





Skyscanner bu listeyi hazırlarken tek bir ölçüte bakmadı. Değerlendirmede ana turistik noktalar arasındaki mesafe, rota kolaylığı, güvenlik, eğim, hava kalitesi ve genel yürüyüş deneyimi gibi toplam 14 unsurun dikkate alındığı belirtiliyor.

Bu yaklaşım, listeyi yalnızca estetik şehirler sıralaması olmaktan çıkarıyor. Asıl mesele, bir ziyaretçinin şehirde ne kadar rahat hareket edebildiği, ne kadar az ek ulaşım masrafı yaptığı ve kısa sürede ne kadar fazla deneyim toplayabildiği oluyor.