Yüzyıllar sonra ortaya çıktılar! Aspendos’ta tarihi keşif: Hermes, Aphrodite ve Eros...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “ Geleceğe Miras Projesi ” kapsamında, Aspendos Antik Kenti ’nde gerçekleştirilen kazılar önemli bir buluşa sahne oldu.

Ersoy, aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçalarının da keşfedildiğini açıklarken projede emeği geçenlere teşekkür etti.