Yüzyıllar sonra ortaya çıktılar! Aspendos’ta tarihi keşif: Hermes, Aphrodite ve Eros...
Aspendos Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazılar sırasında önemli bir keşif yapıldı. Tiyatro Caddesi’nin doğusunda bulunan anıtsal çeşmenin kalıntıları arasında, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bir Hermes heykeli bulundu. Ayrıca Aphrodite ve Eros’a ait başlar ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları da ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden bu tarihi keşfi “Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu” diyerek duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında, Aspendos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılar önemli bir buluşa sahne oldu.
2024 sezonunda başlanan kazılar, Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney kanadında bulunan anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında mermer bir Hermes heykelinin ortaya çıkmasını sağladı.
Bakan Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından “Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu. Aspendos Antik Kenti'nde #GeleceğeMiras Projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı" diyerek eseri duyurdu.
Ersoy, aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçalarının da keşfedildiğini açıklarken projede emeği geçenlere teşekkür etti.