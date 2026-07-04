Google Haberler

1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı

Mobil araç çağırma platformunda sürücülük yapan bir kişi, Tesla Cybertruck'ıyla bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol yaptı. Garanti süresi dolduktan sonra karşılaştığı bakım faturası ise dudak uçuklattı.

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 1

ABD'de mobil araç çağırma platformunda sürücülük yapan bir kişi, 2024 model Tesla Cybertruck Foundation Series çift motorlu aracıyla yalnızca bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol katetti. Yoğun kullanımın ardından karşılaştığı bakım faturası sosyal medyada gündem oldu.

1 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 2

Bir yılda yaklaşık 160 bin kilometre yol yaptı

2024 yılının başında teslim aldığı Tesla Cybertruck'ı yolcu taşımacılığında kullanmaya başlayan sürücü, günde ortalama 7,5 saat direksiyon başında kaldığını belirtti. Bu sayede aracın kilometresi bir yıl içinde yaklaşık 160 bine ulaştı.

2 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 3

Sürücü, yaptığı paylaşımda yolcuların özellikle aracın geniş iç hacmini, panoramik cam tavanını ve sürüş konforunu beğendiğini ifade etti.

3 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 4

Faturanın büyük kısmı sistem değişiminden kaynaklandı

Bakım kapsamında ilk olarak aracın lastikleri yenilendi. Michelin Defender Platinum LTX lastiklerin maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar oldu.

4 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 5

Ancak asıl yüksek maliyet, güç dönüşüm sisteminin (Power Conversion System) eski Rev E sürümünden yeni Rev F sürümüne yükseltilmesiyle ortaya çıktı. Bu işlem için yaklaşık 7 bin 200 dolar ödeme yapıldı.

5 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 6

Lastik değişimiyle birlikte toplam bakım ve onarım faturası 9 bin 200 doları aştı.

6 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 7

"Garanti bittikten sonra hiç acımıyor"

Yaşadığı deneyimi forumda paylaşan sürücü, garanti süresi sona erdikten sonra servis maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Garanti kapsamı dışında kaldığınızda Tesla hiç acımıyor" ifadelerini kullandı.

7 8
1 yılda 160 bin kilometre yaptı: Tesla'nın tamir faturası dudak uçuklattı - Resim: 8

Paylaşım, özellikle araçlarını yüksek kilometrelerde kullanan elektrikli otomobil sahipleri arasında garanti sonrası bakım maliyetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

8 8