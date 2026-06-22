2. el araç alacaklar dikkat! 6 ay-6 bin kilometre kuralında yeni karar

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 ay 6 bin kilometre kuralını ihlal eden yetkili bayiler ve galerilere yaklaşık 53 milyon lira idari para cezası uygulandı. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere kesilen ceza tutarı ise yaklaşık 93 milyon liraya ulaştı.