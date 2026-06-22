2. el araç alacaklar dikkat! 6 ay-6 bin kilometre kuralında yeni karar
İkinci el otomobil piyasasında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralı ve ilan kısıtlaması için yeni karar alındı. Ticaret Bakanlığı, fiyat manipülasyonlarını önlemek amacıyla uygulamanın süresini 6 ay daha uzattı. Karar, hem galerileri hem de çok sayıda araç satışı yapan kişileri yakından ilgilendiriyor.
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları ve stokçulukla mücadele kapsamında yürürlükte bulunan 6 ay 6 bin kilometre kuralı ile ilan kısıtlamasının süresini uzattığını duyurdu.
Bakanlık, uygulamanın piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirdikten sonra yeni bir uzatma kararı aldı.
Düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler, otomobil, motosiklet ve arazi araçlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreye ulaşmadan satamıyor.
Uygulama, sıfır araçların kısa sürede yüksek kârla ikinci el piyasasına sürülmesini engellemeyi amaçlıyor.
Bakanlığın uzattığı bir diğer uygulama ise ilan kısıtlaması oldu. Buna göre ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanmasına yönelik yasak sürecek.
Daha önce 1 Temmuz 2025'e kadar geçerli olan uygulamaların süresi, alınan yeni kararla 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylece hem satış kısıtlaması hem de ilan denetimleri yılın ikinci yarısında da devam edecek.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 ay 6 bin kilometre kuralını ihlal eden yetkili bayiler ve galerilere yaklaşık 53 milyon lira idari para cezası uygulandı. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere kesilen ceza tutarı ise yaklaşık 93 milyon liraya ulaştı.
Bakanlık, düzenlemenin yalnızca yetki belgeli ikinci el araç satıcılarını kapsamadığını vurguladı. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla ikinci el araç satan gerçek ve tüzel kişiler de uygulama kapsamındaki denetimlere tabi olacak.
Kurala aykırı satışların önüne geçmek amacıyla noterlikler mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek. Şartları karşılamayan araç satışlarına onay verilmeyecek ve denetimler kesintisiz şekilde devam edecek.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı piyasa analizlerinde söz konusu düzenlemelerin spekülatif fiyat artışlarını önlemede, stokçulukla mücadelede ve tüketici mağduriyetlerini azaltmada etkili sonuçlar verdiğini belirtti. Bu nedenle uygulamanın devam ettirilmesine karar verildi.