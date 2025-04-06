200 metre uzunluğunda! BYD'nin 7 bin araçlık dev gemisi Türkiye'ye ulaştı

Çinli otomotiv üreticisi BYD’ye ait araç taşıma gemisi “BYD CHANGZHOU”, 7 bin araçla Türkiye’ye ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan hareket ederek yaklaşık 39 günlük bir yolculuğun ardından Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı’na demirledi. 1 | 9

199,9 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki gemi, 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan BYD CHANGZHOU, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanarak karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çevreci bir yaklaşım sunuyor. Bu sistem, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ediyor. 2 | 9

Türkiye pazarında hızlı büyüme BYD, Türkiye otomotiv pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, artan sevkiyatlarla birlikte Türk tüketicisinin ilgisini kazanmayı sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, BYD, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye binek otomobil pazarında geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı büyüyen marka oldu. 3 | 9