2024 Renault Rafale tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?
İsmini 1934 yılındaki bir yarış uçağından alan Renault Rafale; markanın diğer yeni modellerinden esintiler taşıyan fakat üzerine kendi karakterini de ekleyen etkileyici bir coupe-SUV modeli. Renault, 300 beygirlik “yüksek performanslı E-Tech 4×4” plug-in hibrit modeliyle ürün yelpazesini genişletecek. Yeni model Rafale, 2024 yılında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.
Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini, Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault’nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.
Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını artık mutlak sürüş keyfi için yaratılan ve geliştirilen Yeni Rafale ile tanıştırıyor.
Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.
Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in “Design Renault”nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor. Yeni model, Renault tasarımında yeni ve güçlü bir döneme öncülük ediyor. Yeni Renault Rafale cömert kıvrımları, büyük bir hassasiyetle işlenen çizgileri, modele karakter ve incelik katan teknik ayrıntılarıyla marka DNA’sıyla uyum içinde hareket ediyor. Eşsiz stili, kaliteli işçiliği ve boyutlarıyla Yeni Renault Rafale, gücünü ve kişiliğini yollarda ortaya koyuyor.