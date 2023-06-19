2024 Renault Rafale tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek? İsmini 1934 yılındaki bir yarış uçağından alan Renault Rafale; markanın diğer yeni modellerinden esintiler taşıyan fakat üzerine kendi karakterini de ekleyen etkileyici bir coupe-SUV modeli. Renault, 300 beygirlik “yüksek performanslı E-Tech 4×4” plug-in hibrit modeliyle ürün yelpazesini genişletecek. Yeni model Rafale, 2024 yılında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini, Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault’nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor. 1 | 6

Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını artık mutlak sürüş keyfi için yaratılan ve geliştirilen Yeni Rafale ile tanıştırıyor. 2 | 6

Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı. 3 | 6