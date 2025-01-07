2024 yılında en çok hangi marka otomobiller satıldı?
2024 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu. İşte aralarında Nissan, TOGG, Hyundai gibi büyük markaların da olduğu 2024'te Türkiye'de en çok satışı yapılan otomobil markaları...
1- Fiat
Listenin başında 138 bin 749 adet otomobil satışıyla Fiat yer aldı.
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2- Renault
İkinci sırada ise 133 bin 596 satışla Renault yer aldı.
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3- Ford
104 bin 907 adet satışla Ford üçüncü sırada kendine yer buldu.
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4- Volkswagen
96 bin 968 satışla Volkswagen dördüncü sırada yer aldı.
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