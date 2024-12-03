2024'te en çok satan araçlar belli oldu! 11 ayda en çok satan model yine şaşırtmadı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bu yılın ilk 11 ayında otomotiv satışlarının 1 milyonu aştığını açıklarken, en çok tercih edilen otomobiller de belli oldu. Fiat Egea Sedan modeli 11 ayda 52 bin 410 satış ve yüzde 6,20'lik pazar payıyla lider oldu. Bunu Renault'un Clio ve Megane modelleri takip etti. Yerli otomobil TOGG listede beşinci sırada yer alırken, ilk 10'da yine Chery'nin iki modeli yer aldı.
Resmi rakamlara göre Ocak-Kasım 2024 döneminde en çok satan otomobil 52 bin 410 satışla Fiat Egea Sedan oldu. Bu otomobil kasım ayında 6 bin 399 adet satarken, bu yıl satılan 100 otomobilden altısı Egea Sedan'dı.
Listenin ikinci sırasında Renault markasına ait Clio modeli yer aldı. Clio 11 ayda 43 bin 519 adet satarak yüzde 5,15'lik bir pazar payı elde etti.
Üçüncü sırada yine Fransız markası Renault'un sedan modeli Megane yer aldı. Megane bu yıl 35 bin 546 adet sattı. Megane'ın kasım satışı 3 bini geçti.
Toyota'nın Corolla modeli 26 binin üzerinde bir satışla yüzde 3,15'lik pazar payına ulaştı.