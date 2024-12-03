2024'te en çok satan araçlar belli oldu! 11 ayda en çok satan model yine şaşırtmadı



Resmi rakamlara göre Ocak-Kasım 2024 döneminde en çok satan otomobil 52 bin 410 satışla Fiat Egea Sedan oldu. Bu otomobil kasım ayında 6 bin 399 adet satarken, bu yıl satılan 100 otomobilden altısı Egea Sedan'dı.

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