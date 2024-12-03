2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! TOGG ve Tesla kaç araç sattı?

Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG T10X kasım ayında 4 bin 221 satarken, ilk 11 ayda 24 bin 361 satışla yüzde 31,28'lik pazar payına ulaştı.



KG Mobility Torres listeye üçüncü sıradan girdi. Kasımda 410 araç satılırken, Ocak-Kasım satışı 4 bin 392 olarak kayada geçti. Bu araç pazar payı yüzde 5'in üzerindeki üç modelden biri oldu.



Pazar payı yüzde 5'in altında kalan diğer araçların satış rakamları şöyle: