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  4. 2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! TOGG ve Tesla kaç araç sattı?

2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! TOGG ve Tesla kaç araç sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bu yılın ilk 11 ayında en çok satan elektrikli araçları açıkladı. Ocak-Kasım 2024'te en çok tercih edilen elektrikli araç TOGG'un T10X modeli olurken, bunu Tesla Model Y takip etti.

Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG T10X kasım ayında 4 bin 221 satarken, ilk 11 ayda 24 bin 361 satışla yüzde 31,28'lik pazar payına ulaştı.

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KG Mobility Torres listeye üçüncü sıradan girdi. Kasımda 410 araç satılırken, Ocak-Kasım satışı 4 bin 392 olarak kayada geçti. Bu araç pazar payı yüzde 5'in üzerindeki üç modelden biri oldu.


Pazar payı yüzde 5'in altında kalan diğer araçların satış rakamları şöyle:

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BMW X1

Kasım Satış: 771
Ocak-Kasım Satış: 3.677
Pazar Payı: %4,72

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Mini Countryman

Kasım Satış: 697
Ocak-Kasım Satış: 9.918
Pazar Payı: %3,75

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