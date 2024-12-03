2024'te en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! TOGG ve Tesla kaç araç sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) bu yılın ilk 11 ayında en çok satan elektrikli araçları açıkladı. Ocak-Kasım 2024'te en çok tercih edilen elektrikli araç TOGG'un T10X modeli olurken, bunu Tesla Model Y takip etti.
Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili TOGG T10X kasım ayında 4 bin 221 satarken, ilk 11 ayda 24 bin 361 satışla yüzde 31,28'lik pazar payına ulaştı.
KG Mobility Torres listeye üçüncü sıradan girdi. Kasımda 410 araç satılırken, Ocak-Kasım satışı 4 bin 392 olarak kayada geçti. Bu araç pazar payı yüzde 5'in üzerindeki üç modelden biri oldu.
Pazar payı yüzde 5'in altında kalan diğer araçların satış rakamları şöyle:
BMW X1
Kasım Satış: 771
Ocak-Kasım Satış: 3.677
Pazar Payı: %4,72
Mini Countryman
Kasım Satış: 697
Ocak-Kasım Satış: 9.918
Pazar Payı: %3,75