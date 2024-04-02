2024'te en çok satan otomobil markaları belli oldu: Renault yine lider; Chery sürpriz yaptı Resmi verilere göre Türkiye'de Ocak - Mart 2024 döneminde 295 bin 519 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Mart ayında ise 22 bin 757 satışla rekor kırıldı. Türkiye'den 2024'te en çok satılan otomobil markası Renault olurken, bunu Fiat ve Chery takip etti. İşte rakamlarla Türkiye'nin otomotiv pazarı...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mart ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 109 bin 828 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. 1 | 16

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi. 2 | 16

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 50,9 artış gösterdi. 3 | 16