2024'te en çok satan SUV model otomobiller belli oldu!

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet satış rakamıyla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ( ODMD ) 2024 yılı ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen otomobil satışlarının verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye'de toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleştirildi.

SUV modellerini, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla Sedan araçlar, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla Hatchback (H/B) araçlar takip etti.

Peki, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Bu modellerin satış rakamları ne kadar? İşte Türkiye’nin en çok satan 22 SUV modeli ve satış rakamları...