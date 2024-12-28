2024'te en çok satan SUV model otomobiller belli oldu!
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV araçlar, otomobil satışlarının zirvesinde yer alıyor. Ocak-kasım döneminde Türkiye’de toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışların 478 bin 286 adedi SUV modellerden gerçekleşti ve SUV araçlar toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu. Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Bu modeller ne kadar sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 yılı ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen otomobil satışlarının verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye'de toplam 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleştirildi.
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen araçlar yine SUV modelleri oldu. SUV otomobiller, 478 bin 286 adet satış rakamıyla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu.
SUV modellerini, yüzde 25,5 pay ve 215 bin 284 adet satışla Sedan araçlar, yüzde 16,9 pay ve 142 bin 500 adet satışla Hatchback (H/B) araçlar takip etti.
Peki, Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Bu modellerin satış rakamları ne kadar? İşte Türkiye’nin en çok satan 22 SUV modeli ve satış rakamları...
22 - OPEL CROSSLAND
8 bin 216 adet satıldı
21 - SKODA KAMİQ
8 bin 552 adet satıldı