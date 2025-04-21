2025 ilk çeyrek verileri açıklandı: En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu

Online ikinci el araç platformu VavaCars’ın piyasa verilerinden derlediği rapora göre, tüketici tercihlerinde yakıt ekonomisi, iç hacim ve kullanım çok yönlülüğü gibi kriterler öne çıkıyor. 1 | 8

C segmenti, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından sunduğu avantajlarla pazardaki lider konumunu sürdürdü. 2 | 8

B segmentinde Clio, Polo ve i20 öne çıktı Şehir içi ulaşımda pratiklik sunan B segmenti otomobillerde Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 modelleri en çok satılan araçlar oldu. Düşük yakıt tüketimi ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkan bu modeller, kullanıcılar tarafından ekonomik ulaşım tercihleri arasında değerlendirildi. 3 | 8