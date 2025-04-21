2025 ilk çeyrek verileri açıklandı: En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ikinci el otomobil pazarında en fazla satış, yüzde 51’lik oranla C segmentinden geldi. Bu segmentte Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla en çok tercih edilen modeller olurken, Renault, Volkswagen ve Fiat markaları toplam satışlarda liderliği paylaştı.
Online ikinci el araç platformu VavaCars’ın piyasa verilerinden derlediği rapora göre, tüketici tercihlerinde yakıt ekonomisi, iç hacim ve kullanım çok yönlülüğü gibi kriterler öne çıkıyor.
C segmenti, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar açısından sunduğu avantajlarla pazardaki lider konumunu sürdürdü.
B segmentinde Clio, Polo ve i20 öne çıktı
Şehir içi ulaşımda pratiklik sunan B segmenti otomobillerde Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 modelleri en çok satılan araçlar oldu. Düşük yakıt tüketimi ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkan bu modeller, kullanıcılar tarafından ekonomik ulaşım tercihleri arasında değerlendirildi.
D segmentinde Passat yine zirvede
Daha fazla konfor ve prestij arayan kullanıcıların tercihi olan D segmentinde ise Volkswagen Passat en çok satılan model oldu. Skoda Superb ve BMW 320 modelleri de bu segmentte güçlü konumlarını korudu.