2025 ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araç modelleri! (Togg, Toyota, Hyundai, Renault, Fiat)
Engellilere özel ÖTV muafiyetli araç alımındaki yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araç modelleri belli oldu. ÖTV muafiyetiyle alınacak araçlar artık 5 değil en erken 10 sene sonra satılabilecek. Satın alınabilecek araçlarda ise yerlilik şartı getirilmesi, birçok modelin artık alınamamasına yol açacak. Vatandaşlar yeni düzenlemenin ardından 'ÖTV muafiyetiyle alınabilecek otomobiller modellerini' merak etmeye başladı. Artık ÖTV muafiyetiyle Togg, Toyota, Hyundai, Renault ve Fiat markalarının 10 modeli satın alınabilecek. İşte ÖTV muafiyetiyle alınabilecek otomobil modelleri...
Türkiye'de üretilen Fiat'ın Egea Sedan ve Egea Cross modelleri, ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Araçlardaki yerlilik oranı yüzde 40'tan fazla. (Fotoğraftaki Egea Sedan)
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Egea Cross
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Japon markası Toyota'nın Corolla Sedan ve Toyota C-HR Hybrid modelleri satın alınabilir. (Fotoğraftaki Corolla Sedan)
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Toyota C-HR Hybrid
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