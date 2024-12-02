2025'e yeni arabayla girmek isteyenlere özel kampanya! Toyota'nın hangi 6 modeli indirim kapsamında?
Toyota, 2025 yılına girmeden önce araba tutkunlarına sunduğu özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Markanın resmi internet sayfasında yer alan kampanya duyurusuna göre, 31 Aralık 2024'e kadar sürecek indirimlerle, 6 modelin aralık ayı fiyat listesinde tüketiciyi mutlu edecek güncellemeler yer alıyor.
Toyota Proace City Cargo indirim oranı nedir?
Ticaret yapanların tercihleri arasında yer alan model, 31 Aralık 2024 tarihe kadar 955.500 lira yerine 890.000 liradan satışa sunuluyor.
Toyota Proace City
1.150.000 lira yerine 1.293.000 liradan satşa sunulan modelde kampanyadan faydalananların 143 bin lira cebinde kalacak.
Toyota Hilux
Başlangıç fiyatı kampanya kapsamında 1.940.000 lira yerine 1.840.000 lira olarak belirlenen modelin 4x4 ve 4x2 seçenekleri bulunuyor.
Toyota C-HR Hybrid
Hibritten vazgeçemeyenlerin gözdesi Toyota C-HR Hybrid 1.752.500 lira yerine 1.590.000 liradan bayilerde satışta.