  4. 2025’in ilk 8 ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari markaları açıklandı

Türkiye otomotiv pazarında 2025’in ilk 8 ayına dair satış rakamları belli oldu. Yüzbinlerce aracın satıldığı dönemde liderlik koltuğu el değiştirdi. İşte Renault, Fiat, Ford, Volkswagen ve diğer markaların dikkat çeken performansları ve 2025'in en çok satan otomobil ve hafif ticari markaları!

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 817 bin 345 adet satışa ulaştı.

Liderlik sıralamasında değişim

Satış listesinde öne çıkan markalar arasında dengeler dikkat çekti. Zirvede Renault yer alırken, Fiat ve Ford onu yakından takip etti. Volkswagen ve Toyota da ilk beşteki güçlü markalar arasında yer aldı.

Elektrikli araçların yükselişi

2025 verilerinde en dikkat çekici detaylardan biri elektrikli araçlardaki büyüme oldu. Tesla ve yerli üretici Togg, on binlerce satışla pazarın güçlü oyuncuları arasına girmeyi başardı. Bu tablo, Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların hızla pay kazandığını gösteriyor.

İşte en çok satan hafif ticari-otomobil markaları ve pazar payları!

BYD

Satış adedi: 31.884 adet
Pazar payı: Yüzde 3,90

Citroen

Satış adedi: 40.375 adet
Pazar payı: Yüzde 4,94

Hyundai

Satış adedi: 41.521 adet
Pazar payı: Yüzde 5,08

Opel

Satış adedi: 44.944 adet
Pazar payı: Yüzde 5,50

Peugeot

Satış adedi: 53.221 adet
Pazar payı: Yüzde 6,51

Toyota

Satış adedi: 56.738 adet
Pazar payı: Yüzde 6,94

Volkswagen

Satış adedi: 61.890 adet
Pazar payı: Yüzde 7,57

Ford

Satış adedi: 63.105 adet
Pazar payı: Yüzde 7,72

Fiat

Satış adedi: 71.851 adet
Pazar payı: Yüzde 8,79

Renault

Satış adedi: 80.566 adet
Pazar payı: Yüzde 9,86

