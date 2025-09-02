2025’in ilk 8 ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari markaları açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde 817 bin 345 adet satışa ulaştı. 1 | 14

Liderlik sıralamasında değişim Satış listesinde öne çıkan markalar arasında dengeler dikkat çekti. Zirvede Renault yer alırken, Fiat ve Ford onu yakından takip etti. Volkswagen ve Toyota da ilk beşteki güçlü markalar arasında yer aldı.

Elektrikli araçların yükselişi 2025 verilerinde en dikkat çekici detaylardan biri elektrikli araçlardaki büyüme oldu. Tesla ve yerli üretici Togg, on binlerce satışla pazarın güçlü oyuncuları arasına girmeyi başardı. Bu tablo, Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların hızla pay kazandığını gösteriyor.

İşte en çok satan hafif ticari-otomobil markaları ve pazar payları!

BYD Satış adedi: 31.884 adet

Pazar payı: Yüzde 3,90

Citroen Satış adedi: 40.375 adet

Pazar payı: Yüzde 4,94

Hyundai Satış adedi: 41.521 adet

Pazar payı: Yüzde 5,08

Opel Satış adedi: 44.944 adet

Pazar payı: Yüzde 5,50

Peugeot Satış adedi: 53.221 adet

Pazar payı: Yüzde 6,51

Toyota Satış adedi: 56.738 adet

Pazar payı: Yüzde 6,94

Volkswagen Satış adedi: 61.890 adet

Pazar payı: Yüzde 7,57

Ford Satış adedi: 63.105 adet

Pazar payı: Yüzde 7,72

Fiat Satış adedi: 71.851 adet

Pazar payı: Yüzde 8,79