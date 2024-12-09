2025'in sonuna yaklaşırken sıfır fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz otomobiller
2025 yılına yaklaşırken otomobil markaları fiyatlarında büyük bir güncelleme yaptı ve en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL'yi aştı. Benzinli ve elektrikli araçlar, yeni fiyatlarla dikkat çekerken, yıl sonuna kadar güçlü bir kapanış bekleniyor. 2024'ün son haftalarındaki satışların 1 milyon 200 bin adeti aşması öngörülüyor. İşte Aralık 2024 güncel en ucuz sıfır otomobiller ve otomobil piyasasında son durum
2024 yılının sonlarına yaklaşırken otomobil markaları, fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatı artık 1 milyon TL'ye dayanırken, yeni fiyatlarla birlikte otomobil alıcıları farklı marka ve modellerde alternatifleri değerlendirmeye başladı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriler, Türkiye'de 2024 yılının 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 1 milyonluk barajı aştığını gösteriyor. 2024 yılı sonu itibarıyla 1.068.260 adetlik satışa ulaşan otomotiv pazarı, geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki satış rakamlarını oldukça geride bırakmış durumda.
Yüksek fiyatlar ve satış trendleri
Son dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki talep artışı, fiyatların yükselmesine neden oldu. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye'deki otomobil pazarında en çok talep gören modeller A, B ve C segmentlerinde yer alırken, bunlar arasında en fazla satışın yapıldığı segment C (yüzde 55,8) olarak öne çıkıyor. SUV araçların payı ise yüzde 56,6 ile lider durumda.
Bununla birlikte, içten yanmalı otomobillerin ÖTV oranlarında son iki yılda matrah düzenlemesi yapılmadığı için, bu araçlar için artık yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik vergi dilimlerinden araç bulunmuyor. Yüksek vergi dilimleri nedeniyle, Türkiye’de satılan içten yanmalı en ucuz otomobillerin ÖTV oranı yüzde 80'den başlıyor.