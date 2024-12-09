2025'in sonuna yaklaşırken sıfır fiyatlarda büyük değişim! İşte marka marka en ucuz otomobiller

2024 yılının sonlarına yaklaşırken otomobil markaları, fiyatlarında önemli bir güncelleme yaptı. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatı artık 1 milyon TL'ye dayanırken, yeni fiyatlarla birlikte otomobil alıcıları farklı marka ve modellerde alternatifleri değerlendirmeye başladı. 1 | 18

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriler, Türkiye'de 2024 yılının 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 1 milyonluk barajı aştığını gösteriyor. 2024 yılı sonu itibarıyla 1.068.260 adetlik satışa ulaşan otomotiv pazarı, geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki satış rakamlarını oldukça geride bırakmış durumda. 2 | 18

Yüksek fiyatlar ve satış trendleri Son dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki talep artışı, fiyatların yükselmesine neden oldu. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye'deki otomobil pazarında en çok talep gören modeller A, B ve C segmentlerinde yer alırken, bunlar arasında en fazla satışın yapıldığı segment C (yüzde 55,8) olarak öne çıkıyor. SUV araçların payı ise yüzde 56,6 ile lider durumda. 3 | 18