2025'te en çok satan ikinci el araçlar belli oldu
iSeeCars’ın ABD’de 1-5 yaş arası araçlara ait 9 milyondan fazla işlemi analiz ettiği rapora göre 2025’te ikinci el piyasası “yenilik” yerine tanıdık ve güven veren modelleri ödüllendirdi. Listede Ford F-150 genel satışlarda lider olurken, elektrikli tarafta Tesla Model 3 en yüksek payı aldı. iSeeCars’a göre 2025’in en çok satan ikinci el otomobilleri ve elektrikli araçları şunlar:
Ram 1500
Ram’in amiral gemisi pick-up modeli, ikinci el satışlarda üçüncü sırayı alarak konfor ve performans arayan alıcılar için güçlü cazibesini korudu.
Chevrolet Silverado 1500
Geleneksel pick-up kabiliyetine olan talep sürerken, Silverado ikinci el pazarında ikinci sıraya yerleşti.
Ford F-150
Ford F-150, ikinci el satışlarda birinciliği alarak ABD’de 1-5 yaş aralığında uzun yıllardır süren liderliğini devam ettirdi.
Ford Explorer
Orta boy SUV sınıfında yer alan Explorer, geniş iç hacim ve günlük kullanım dengesiyle ilk 10’da yer buldu.
Nissan Rogue
Uygun fiyatlı SUV arayanların tercihi Rogue, beşinci sıraya yükselerek talebin gücünü gösterdi.
Chevrolet Equinox
Kamyon sınıfında sayılmayan SUV’lar arasında en popüler ikinci el model Equinox oldu.
Volkswagen ID.4
ID.4, ikinci el elektrikli SUV seçenekleri içinde ilk dörtte yer alarak yükseliş trendini sürdürdü.
Ford Mustang Mach-E
Mach-E, Tesla dışı elektrikli seçeneklere ilginin arttığını göstererek üçüncü sırada konumlandı.
Tesla Model Y
Model Y, ikinci el elektrikli crossover pazarında güçlü popülerliğini korudu.
Tesla Model 3
Elektrikliler arasında en büyük ikinci el işlem payı Model 3’e ait oldu ve segmentte rakiplerini geride bıraktı.