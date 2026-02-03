Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 adede ulaştı.

Söz konusu verilerle birlikte Ocak 2026, Ocak 2024'ün ardından en yüksek satışın gerçekleştiği ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca pazarda yerli araçların payı da yüzde 37'ye yükseldi.