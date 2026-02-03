Google Haberler

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu!

Otomotiv sektörü, rekorlarla kapanan 2025'in ardından 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak ayı verileri, pazardaki canlılığın sürdüğünü ortaya koyarken, toplam satışlar yıllık bazda yüzde 9,77 artışla 75 bin 362 adede ulaştı. Otomobil satışları 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç satışları 14 bin 307 olarak kaydedildi. Böylece Ocak 2026, satış performansıyla en güçlü ikinci ocak ayı oldu. Peki 2026'nın ilk ayında en çok hangi modeller tercih edildi? İşte Ocak ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

Damla Kaya
2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 1

Otomotiv sektörü, tarihi rekorların kırıldığı 2025 yılının ardından 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. Yılın ilk ayına ilişkin veriler, pazardaki hareketliliğin artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Toplam satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,77 oranında artış göstererek 75.362 adet olarak gerçekleşti.

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 2

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 adede ulaştı.

Söz konusu verilerle birlikte Ocak 2026, Ocak 2024'ün ardından en yüksek satışın gerçekleştiği ikinci ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca pazarda yerli araçların payı da yüzde 37'ye yükseldi.

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 3

Peki Ocak ayında en çok hangi otomobil modelleri tercih edildi?

İşte 2026'nın ilk ayında en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 4

10. BYD Atto 2

Segment: B7
Adet: 1.382
Payı: Yüzde 2,26

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 5

9. Fiat Egea Cross

Segment: C7
Adet: 1.425
Payı: Yüzde 2,33

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 6

8. Chery Tiggo 8

Segment: D7
Adet: 1.802
Payı: Yüzde 2,95

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 7

7. Nissan Qashqai

Segment: C7
Adet: 1.915
Payı: Yüzde 3,14

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 8

6. Renault Megane Sedan

Segment: C1
Adet: 2.016
Payı: Yüzde 3,30

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 9

5. Hyundai i20

Segment: B2
Adet: 2.130
Payı: Yüzde 3,49

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 10

4. Volkswagen Tiguan

Segment: C7
Adet: 2.200
Payı: Yüzde 3,60

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 11

3. Toyota C-HR

Segment: C7
Adet: 3.200
Payı: Yüzde 5,24

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 12

2. Toyota Corolla

Segment: C1
Adet: 3.775
Payı: Yüzde 6,18

2026'nın ilk ayında en çok satan otomobiller belli oldu! - Resim: 13

1. Renault Clio HB

Segment: B2
Adet: 4.556
Payı: Yüzde 7,46

