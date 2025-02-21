312 milyon araç incelendi, ilk 3 aynı markadan! İşte dünyanın en dayanıklı ve sağlam SUV araçları...

Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği otomobil segmentlerinden biri olan SUV’lar, geniş alan sunması, performansı ve konforuyla ön plana çıkıyor. Ancak SUV seçerken dayanıklılık da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. 1 | 24

ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars, piyasadaki en sağlam ve uzun ömürlü SUV modellerini belirlemek için 312 milyondan fazla aracı inceledi. Araştırmada araçların 400 bin kilometreye ulaşma yüzdeleri hesaplanarak en dayanıklı SUV’lar sıralandı. Çalışmada, güvenlik donanımları, yakıt verimliliği, konfor ve teknolojik özellikler gibi unsurlar da değerlendirildi. 2 | 24

SUV araçlar, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Hem fiyat-performans avantajı hem de geniş aileler ve macera tutkunları için sunduğu olanaklar sayesinde SUV’lar, tüketicilerin gözdesi haline gelmiş durumda. Özellikle otomobillerle SUV’lar arasındaki fiyat farkının azalması, birçok tüketiciyi SUV segmentine yönlendiriyor. 3 | 24