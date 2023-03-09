400 bin TL’nin altında olan üç tane sıfır otomobil kaldı! İşte fiyatları Otomotiv sektöründe fiyat artışları dur durak bilmiyor. Tedarik sorunu da yaşanan sektörde ortalama araç fiyatları açıklandı. İşte A, B ve C segment araçların ortalama fiyatları...

Otomobil piyasası uzmanları 2022’yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023’te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ediyor. 1 | 10

Sektördeki durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "2023’de de tedarik sorunu devam edecek. Bekleme süresi 6 aya kadar çıkmış durumda. 2023 yılında da sıfır km açısında benzer bir durum olacak” diyor. 2 | 10

Türkiye’de şu anda 400 bin TL’nin altında sadece üç adet sıfır araç kaldığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Zaten bu araçlar da baz model dediğimiz çıplak modeller. Arasanız da piyasada yok" diye ekliyor. 3 | 10